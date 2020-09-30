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30.09.2020 21:41
Рубрика: В мире

Пушки не замолкают

В Нагорном Карабахе продолжаются тяжелые бои
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) продолжаются тяжелые артиллерийские бои по всей линии соприкосновения, обе стороны конфликта несут потери и обвиняют друг друга в военных провокациях. Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что Москва "видит масштабную активизацию конфликта" в регионе из-за территориального спора между Азербайджаном и Арменией, который не удается урегулировать более трех десятилетий. По ее словам, международное сообщество демонстрирует сегодня редкое единство мнений, призывая стороны к прекращениию огня и диалогу.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военные непризнанной республики уничтожили в небе над Степанакертом два азербайджанских беспилотника, а также огнеметную систему ТОС-1А. В ведомстве также сообщили об "уничтожении живой силы противника в большом количестве, вооружений, военной техники". Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, что вооруженные силы Азербайджана "на северной части используют разные виды вооружения, в том числе и дальнего действия, задействованы беспилотники и артиллерия". "И у нас, и у противника есть потери", - добавил он. В Ереване заявили о трех погибших мирных жителя города Мартакерт в результате бомбежек противника.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Кремль призвал к сдержанности в ситуации с Нагорным Карабахом

Ранее поступили сообщения, что география столкновений расширилась на другие участки границы двух стран и были зафиксированы боевые действия в районе армянского пограничного города Варденис. Но Ованнисян заявил, что в среду на границе "активные боевые действия не велись". Премьер Армении Никол Пашинян тем временем заявил, что в связи со сложившейся военной ситуацией в Ереване рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха ради длительной стабильности в регионе.

Минобороны Азербайджана со своей стороны информировало о продолжении "напряженных боев" в Нагорном Карабахе "по всей линии фронта" в среду. В оборонном ведомстве рассказали, что "с целью возвращения утраченных позиций армянская сторона сосредоточила дополнительные силы на Магадизском направлении" и "предприняла попытку перейти в наступление". Азербайджанские войска проводили "контрнаступательную операцию", а также вывели из строя зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 армянской стороны на территории села Шушикенд. В Баку сообщили о многочисленных потерях противника.

Кроме того, по данным министерства, армянская артиллерия вела обстрелы города Тертер, расположенного недалеко от линии соприкосновения в Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что семь человек получили ранения, нанесен "значительный ущерб" гражданской инфраструктуре.

Обе стороны конфликта несут потери и обвиняют друг друга в военных провокациях

Международное сообщество призывает стороны начать диалог. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что региональные кризисы, в том числе в Нагорном Карабахе, "нельзя урегулировать без России". Он рассказал о планах провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также американским лидером Дональдом Трампом для поиска путей деэскалации. Напомним, Россия, США и Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

В мире экс-СССР Азербайджан В мире экс-СССР Армения Проблема Нагорного Карабаха

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