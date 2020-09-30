В октябре нацпрограмму по развитию цифровой экономики ждет очередная трансформация. Одним из приоритетов развития цифровой экономики в минцифры называют эффективное незаметное государство.

Незаметное - потому что его услуги будут являться частью нашей жизни так же, как походы в магазин, оплата счетов или заказ такси.

Сейчас в программе шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Кадры для цифровой экономики", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". За сухими формулировками скрываются государственные сервисы, интегрированные в мобильные приложения, проактивные онлайн-госуслуги, отсутствие бумажной волокиты и очередей.

Другая сторона нацпрограммы ставит фантастические цели - внедрение искусственного интеллекта в медицину, транспорт, ЖКХ, образование и другие сферы, развитие беспилотного транспорта, начиная от автомобилей и заканчивая поездами, разворачивание по всей стране сетей 5G, которые в разы увеличат скорость и улучшат качество передачи данных.