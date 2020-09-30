В сентябре этого года исполнилось 10 лет системе дуального образования в России.

Дата весьма условная, конечно. Тем не менее отсчет принято вести с того момента, когда программу дуального обучения запустила компания "Фольксваген Груп Рус". Программа была нацелена на подготовку продвинутых в техническом плане рабочих для строящегося в окрестностях Калуги автомобильного завода. По словам гендиректора компании Маркуса Озеговича, 1 сентября 2010 года впервые в РФ 24 студента начали обучение в Калужском колледже информационных технологий и управления по специальностям "мехатроника" и "автомехатроника". Студенты согласно российским и немецким стандартам профобразования получили необходимые знания и производственные компетенции по сварке, гидравлике, пневматике, электротехнике, электронике, программированию, диагностике.

Напомним, что при дуальной системе обучения теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки - на предприятии. Соотношение теоретического и практического обучения не равное: 20-25 процентов времени отводится на теорию, 75-80 - на практику. Такая модель обучения используется в средне-специальных и высших учебных заведениях, а финансируется совместно бизнесом, который заинтересован в квалифицированном персонале, и государством. В последние годы дуальное обучение набирает популярность, поскольку тренд на локализацию иностранных компаний в России, модернизация отечественной промышленности приводит к необходимости готовить специалистов, которые одновременно хорошо работают не только руками, но и головой. "Дуальная система обучения обеспечивает реальную связь производства и образования и решает задачу подготовки квалифицированных кадров, имеющих не только диплом об освоении теоретического курса по тому или иному направлению подготовки, но и готовых решать практические профессиональные задачи, - рассказал "РГ" вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев. - Совмещение высокого уровня теоретической подготовки и приобретенных за время учебы практических навыков помогает решить задачу обеспечения российской экономики квалифицированными кадрами, наиболее востребованными работодателями".

Современный бизнес в России заинтересован в подготовке кадров "под себя", но готовность инвестировать в подготовку персонала зависит от уровня развития бизнеса, добавил эксперт ТПП РФ. Все крупные компании давно имеют свои системы подготовки кадров. И тратят деньги на подготовку персонала не во внешние образовательные организации, а инвестируют в развитие корпоративного профессионального образования, "заточенного" под внутренние потребности. "Для того чтобы вкладывать деньги в сотрудника, надо понимать, что с ним дальше делать. Во всем мире инвестициями в персонал занимается бизнес, у которого есть карьерная линейка, возможность внутренней ротации специалиста после подготовки или переподготовки, - говорит Максим Фатеев. - Если же говорить о малом и среднем бизнесе, то там предпочитают получить готового специалиста с рынка и больше времени тратят на подбор и поиск нужного кадра, чем на его подготовку. И считают нецелесообразным вкладывать средства в обучение человека, которого трудно удержать, если внутри малой компании ему не могут обеспечить полную занятость или достойный карьерный рост".

Готовность инвестировать в подготовку персонала зависит от уровня развития бизнеса

Лишний раз подтверждается, что новое - это хорошо забытое старое. Ведь еще лет тридцать назад существовала довольно тесная связь заводов-фабрик с ПТУ-техникумами-вузами, предприятия брали шефство над школами, а система наставничества на производстве помогала "зеленым" специалистам быстро адаптироваться. Однако в "лихие" 90-е годы взаимодействие производств и учебных заведений было практически разрушено. И вот в последнее десятилетие оно постепенно восстанавливается. С декабря 2013 года на государственном уровне был запущен проект "Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования". В нем приняли участие 13 пилотных регионов, 150 учебных заведений и более 1100 предприятий. И уже через три года аудиторы из ФРГ (Германия считается родоначальницей дуального образования в Европе и в мире) отметили положительную динамику развития дуального обучения в России.

В число пилотных предприятий вошел Выксунский металлургический завод. Внедрение целевой подготовки рабочих кадров по программе дуального образования здесь началось в 2015 году в партнерстве с Выксунским металлургическим колледжем им. А.А. Козерадского. "На 513 часов был увеличен объем изучения общепрофессиональных дисциплин, на 740 часов - объем изучения профессиональных модулей, из которых 144 часа - на производственную практику в структурных подразделениях "ВМЗ" с индивидуальным наставником. За 5 лет подготовлен 121 студент", - сообщили "РГ" в Объединенной металлургической компании.

А на предприятиях Группы ГАЗ начали применять систему дуального обучения еще с 2007 года, и ежегодно свыше 500 учащихся базовых колледжей и техникумов изучают практическую часть на Горьковском автозаводе, Ликинском и Павловском автобусных заводах, Ярославском моторном заводе. Также автопроизводители создали первую в России кафедру по производственной системе в машиностроении и кафедру "Создание продукта в автомобилестроении" в Нижегородском государственном техническом университете им. Алексеева. Основной упор в процессе обучения также делается на практические занятия на ГАЗе.

"Для предприятий дуальное образование - это возможность подготовить для себя кадры точно "под заказ", под актуальные задачи современных промышленных производств. В свою очередь, это мотивирует студентов учиться с полной отдачей, более осознанно, с пониманием всех процессов в автомобилестроении и нюансов той или иной специальности", - подчеркнула директор по персоналу Группы ГАЗ Елена Марштупа.

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Германия считается родоначальником дуального образования, хотя его элементы встречаются в системах профессионального образования многих европейских стран. Вплоть до XVIII века профессиональное обучение регулировалось правилами гильдий - профессиональных объединений, в которых состояли ремесленники. Придя в профессию зачастую ребенком, ученик становился подмастерьем и далее, приобретя необходимый опыт, мог стать мастером.

Германской промышленности в период активного роста в конце XIX века для стабильного развития и обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке требовался постоянный приток на производство квалифицированных рабочих кадров. Для быстрого роста их количества на производствах создавались рабочие школы, а также шло обучение на рабочем месте под руководством наставников.

Тогда же российские промышленники и предприниматели начали перенимать этот, на тот момент передовой опыт.

В 1920-х годах во время индустриализации Советский Союз приглашает иностранных специалистов, среди которых много немецких инженеров. Именно они привнесли в профессиональное обучение рабочих и технологов на предприятиях подготовку у станка, на рабочем месте, передачу знаний, умений и навыков в процессе обучения от наставника к стажеру.