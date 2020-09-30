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Рубрика: Общество

В России появилась платформа для прямой коммуникации общества с властью

Текст: Елена Новоселова
Николай Калмыков. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Николай Калмыков. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Николай Калмыков. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Прошла презентация новой платформы "Страна онлайн", которая, как заявляют ее идеологи, предназначена для участия обычных граждан в совершенствовании России.

Фото: iStock
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"Есть масса народа, который хотел бы заниматься общественной деятельностью, проявлять свою гражданскую позицию, у которого есть идеи. Но многие не готовы к публичности: не готовы, по разным причинам, реализовывать себя в каком-то партийном проекте или участвовать в государственных мероприятиях", - считает руководитель платформы "Страна онлайн", председатель Объединения наставников Николай Калмыков.

Передать власти свое мнение, принять участие в дискуссии и реализовывать свои проекты - именно под это "заточены" сервисы на новой платформе. Их задача - собрать все идеи и предложения, которые поступят от неравнодушных людей, оценить их качество, дать комментарии, а самые лучшие - рекомендовать исполнительной и законодательной власти для осуществления.

Когда проект попадет в общероссийский каталог, его автор получит возможность найти партнеров. На платформе есть сервис вакансий, стажировок, студенческих практик. Это и механизм для нетворкинга и поиска друзей, товарищей, соратников в своем городе или поселке для общественно полезного дела.

Еще один раздел портала - гражданская газета. "У нас многие научились писать очень качественные посты и аналитические заметки. Но публикуют их в своем личном блоге. Но теперь будет возможность поделиться своим мнением на всю "Страну онлайн", - рассказывает Калмыков.

По его словам, миссия новой платформы - вырастить и собрать в одно онлайн-сообщество или клуб лидеров людей, способных вести общественно-полезную деятельность. "Мы говорим не столько о политиках или профессиональных общественных деятелях, а о социальных предпринимателях и просто о гражданах, которые могут быть чем-то недовольны. Но не просто сливают свой негатив в Интернет, а способны предложить реальные проекты, чтобы преобразить страну", - объясняет руководитель платформы.

Фото: Сергей Куксин
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К слову, уже сейчас собрано более двух тысяч таких предложений, в частности, по борьбе с коронавирусом. "Многие можно пересылать законодателям", - комментирует Николай Калмыков.

Но вот вопрос, чем новая платформа будет отличаться от социальных сетей, где тоже есть и профессиональные сообщества, и клубы по интересам?

Во-первых, это отечественная площадка, что защищает от информационных манипуляций и блокировок, с которыми сталкивается примерно половина общественных деятелей, выражающих свою гражданскую позицию, считают авторы проекта.

Во-вторых, это не просто сервис. Здесь реализуются программы по развитию. "У нас готово 14 программ, которые можно проходить в онлайн-режиме с цифровым наставником, накапливая свои компетенции в общественной, политической и других областях", - объясняет Калмыков.

Он подчеркивает, что площадка предназначена для всех без исключения активных граждан, независимо от их политической принадлежности.

И главное: "Страна онлайн" - это инструментарий для госорганов и парламентариев: посмотрели на идею, увидели что у нее много голосов и внесли законодательную инициативу.

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