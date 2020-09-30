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30.09.2020 14:44
Рубрика: Общество

В России появится единая система управления качеством образования

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения выстраивает единую систему управления качеством образования. Какой она будет? Об этом в "Российской газете" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Сегодня результаты национальных и международных исследований показывают пока что недостаточный уровень качества подготовки школьников, профессиональных компетенций педагогов, систем управления качеством образования на региональном и муниципальном уровне, - отметил Сергей Кравцов. - Совершенствовать систему образования мы будем, используя современный инструмент управления".

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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По словам министра, этот инструмент построен на нескольких ключевых направлениях. Первое - внедрение механизмов управления качеством образовательных результатов: систем оценки качества подготовки учеников, работы со школами с низкими результатами и школами, работающими в неблагоприятных социальных условиях. Плюс - системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, системы работы по профессиональной ориентации школьников.

Второе направление - использование механизмов управления качеством образовательной деятельности: системы объективности ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и других процедур оценки, олимпиад школьников, системы мониторинга эффективности руководителей школ и всех других образовательных организаций региона, качества дополнительного профессионального образования педагогов, системы методической работы, системы организации воспитания и социализации школьников.

"По результатам полученных данных будет сформирована единая система управления качеством образования, - рассказал Сергей Кравцов. - Также будет формироваться кадровый резерв руководителей органов управления образования регионального и муниципального уровня".

Полную статью министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, как изменится жизнь всех российских школ, читайте в ближайшем выпуске "Российской газеты"

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