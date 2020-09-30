В России появится единая система управления качеством образования

Министерство просвещения выстраивает единую систему управления качеством образования. Какой она будет? Об этом в "Российской газете" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня результаты национальных и международных исследований показывают пока что недостаточный уровень качества подготовки школьников, профессиональных компетенций педагогов, систем управления качеством образования на региональном и муниципальном уровне, - отметил Сергей Кравцов. - Совершенствовать систему образования мы будем, используя современный инструмент управления".

По словам министра, этот инструмент построен на нескольких ключевых направлениях. Первое - внедрение механизмов управления качеством образовательных результатов: систем оценки качества подготовки учеников, работы со школами с низкими результатами и школами, работающими в неблагоприятных социальных условиях. Плюс - системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, системы работы по профессиональной ориентации школьников.

Второе направление - использование механизмов управления качеством образовательной деятельности: системы объективности ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и других процедур оценки, олимпиад школьников, системы мониторинга эффективности руководителей школ и всех других образовательных организаций региона, качества дополнительного профессионального образования педагогов, системы методической работы, системы организации воспитания и социализации школьников.

"По результатам полученных данных будет сформирована единая система управления качеством образования, - рассказал Сергей Кравцов. - Также будет формироваться кадровый резерв руководителей органов управления образования регионального и муниципального уровня".

Полную статью министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, как изменится жизнь всех российских школ, читайте в ближайшем выпуске "Российской газеты"