В России разрабатывается аналог TikTok для школьников

Скоро у российских школьников появится своя социальная сеть - аналог популярного у подростков TikTok, с развивающим контентом. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

- Мы делаем свою социальную сеть для школьников, - сказал министр во время конференции с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной​​​.

Также он рассказал, что министерство работает над отечественной системой видеоконференцсвязи. "Мы общаемся сегодня чаще всего с использованием Zoom - зарубежного программного обеспечения, а сделаем свое, отечественное", - подчеркнул Кравцов.