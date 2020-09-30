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30.09.2020 02:00
Рубрика: Власть

В России ужесточены требования по проведению азартных игр

Текст: Роман Маркелов
В России с 30 сентября меняется ряд требований к организации азартных игр, работе букмекеров и тотализаторов. Основные новации связаны с финансовой стороной их работы, а также "спящими" лицензиями букмекеров.

Так, согласно вступившему сегодня в силу закону, букмекеры теперь смогут получать банковские гарантии только в тех банках, которые отвечают установленным требованиям для принятия таких гарантий в целях налогообложения.

Установлены новые правила работы букмекерских контор в Москве

Кроме того, если букмекерская контора полгода подряд не сдает саморегулируемой организации и ФНС отчеты о принятых ставках и о подлежащих уплате целевых отчислениях на спорт, то на нее будет подано заявление в суд об аннулировании подобной "спящей" лицензии.

Также в законе прописывается перечень оборудования, которое может использоваться в зонах обслуживания и в служебных зонах букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок, а также в процессинговых центрах.

Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах должны в течение одного года привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и переоформить лицензию.

Власть Право Власть Право Финансовое право Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Налоги Борьба с азартными играми

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