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30.09.2020 01:00
Рубрика: Экономика

В России заканчиваются "кредитные каникулы"

Текст: Роман Маркелов
30 сентября станет последним днем, когда банки будут принимать от заемщиков заявления по закону о "кредитных каникулах". Таким образом, с 1 октября банки и другие кредиторы (например, микрофинансовые организации) не будут обязаны предоставлять отсрочку по платежам при соблюдении определенных условий. Как и до пандемии, реструктуризации и отсрочки можно будет получать в рамках собственных программ банков и по их условиям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Кредитные каникулы" непосредственно по соответствующему закону предоставлялись гражданам с 3 апреля. Они были доступны, если доход заемщика снизился на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, а кредитный договор заключен до 3 апреля 2020 года. Срок действия "каникул" - до полугода, прекратить их действие можно было в любой момент, уведомив о своем решении банк.

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
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Для "кредитных каникул" были установлены потолки. По потребкредитам - 250 тысяч рублей, по кредитным картам - 100 тысяч рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей, по ипотеке в зависимости от региона - от двух до 4,5 млн рублей. "Каникулы" - отсрочка всех платежей максимум на полгода, а не прощение долга. В "каникулы" банк не начисляет штрафы и пени и не требует досрочного погашения долга.

При этом Банк России рекомендовал продолжать и после 30 сентября реструктурировать кредиты и займы граждан в рамках банковских программ, а также не назначать пени и штрафы по реструктурированным кредитам и займам (такая же рекомендация сделана в отношении субъектов малого и среднего бизнеса).

Кроме того, 30 сентября станет последним днем, когда будут действовать ограничения на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, при оплате медуслуг. С 15 апреля такие комиссии не могли превышать 1% (до этого были 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара).

"Данная мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли. В условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты. Кроме того, установленное ограничение размера эквайринговой комиссии за счет снижения издержек на прием банковских карт уменьшает заинтересованность торгово-сервисных предприятий во внедрении оплаты с использованием Системы быстрых платежей", - подчеркивали ранее в Банке России.

Как подчеркивала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ограничение комиссий положительно сказалось на возможности людей покупать перечисленные категории товаров. Однако обратной стороной медали стало сокращение банками ряда программ лояльности для потребителей, отмечала она.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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