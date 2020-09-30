Дебаты с участием Трампа и Байдена назвали позором Америки

Во вторник в 21 час по восточному времени (4 часа утра среды мск) в США начались теледебаты двух претендентов на президентское кресло. Кандидат от Демократической партии, 77-летний бывший вице-президент Джо Байден встретился с 74-летним главой Белого дома, республиканцем Дональдом Трампом. За несколько часов до дебатов стало известно, что Байден опережает Трампа на восемь процентных пунктов по стране, 51 процент против 43, согласно данным опросов Washington Post.

Кандидаты появились на сцене актового зала университета "Кейз вестерн резерв" в Кливленде, второго по величине города штата Огайо. Сцена, где проходит мероприятие, драпирована полотнищем в темно-синих тонах. Трибуны для двух кандидатов установлены на расстоянии нескольких метров друг от друга, исходя из правил социального дистанцирования. Кандидаты не пожали руки друг другу из-за ограничительных мер. Дискуссию открыл 72-летний Крис Уоллес, ведущий популярного воскресного телевизионного шоу телеканала Fox News, который предпочитает смотреть Трамп. Работая на известном своими симпатиями к республиканцам телеканале, Уоллес является зарегистрированным демократом и не скрывает своего критического отношения к главе Белого дома.

Гости Трампа не надели масок, нарушив правила дебатов

Кандидаты начали выступление на пять минут позже намеченного срока, поприветствовав друг друга. Некоторые из членов семьи Трампа, включая его дочь Иванку, не надели маски в зале для дебатов, что является явным нарушением правил Кливлендской клиники. Зрители пообещали хранить молчание, за исключением аплодисментов. Первая леди Мелания Трамп и Джилл Байден также присутствовали в зале, наблюдая с социально удаленных мест.

Модератор Крис Уоллес из Fox News открыл дебаты, отметив, что он сам выбрал темы и не поделился вопросами ни с одним из кандидатов. Первым ведущий обратился к президенту США, который в достаточно спокойной и дружественной манере приветствовал собравшихся в зале около 70 человек. Количество зрителей в аудитории было сокращено в десятки раз из-за пандемии. Байден не стал отмалчиваться и сразу начал перебивать президента.

Уоллес отметил, что республиканцев критиковали за попытки добиться утверждения кандидатуры 48-летней судьи Барретт перед выборами. Трамп оправдал выдвижение своей кандидатуры тем, что "выборы имеют последствия", имея в виду свою победу в Белом доме в 2016 году, и пообещав, что Барретт будет "не хуже всех, кто работал в этом суде". "Мы выиграли выборы, и поэтому имеем право выбирать ее", - сказал Трамп.

Трамп: При Байдене от COVID-19 умерли бы 200 миллионов американцев

По всей видимости, Байден внял советам, что защита - лучшее нападение, и активно спорил с Трампом, пытаясь перехватить инициативу. Тон дискуссии задало горячее обсуждение реформы системы здравоохранения, которая продвигалась при Обаме, когда Джо Байден был вице-президентом. Obamacare - ключевая часть демократической платформы демократов, которая принесла им голоса на промежуточных выборах 2018 года.

Трамп парирует доводы оппонента, отмечая "неэффективность" реформы. Отметим, что этой темы не было в списке заявленных. При этом Байден постоянно иронично улыбается, реагируя на аргументы президента.

Трамп утверждает, что число погибших от коронавируса было бы намного выше, если бы Байден руководил ситуацией, когда разразилась пандемия. "Было бы 200 миллионов человек, потому что вы бы опоздали с реакцией", - говорит Трамп. Он предположил, что Байден не ввел бы меры, чтобы запретить путешественникам из США въезжать в Китай. Президент заявил, что введение ограничений на поездки помогло предотвратить заражение. "У него нет никакого плана", - заявил глава Белого дома.

Трамп пообещал "скорую вакцину"

Разговор по истечении получаса (треть времени дебатов) "потонул" в обсуждении темы коронавируса. Кандидаты начали ссориться и оскорблять друг друга.

Байден утверждает, что Трампу нельзя доверять, когда речь заходит о борьбе с COVID-19. Он отметил, что президент ранее заявлял, что американцы могут защитить себя от коронавируса, употребляя дезинфицирующие средства. Трамп позже уточнил, что этот печально известный комментарий был сделан "саркастически".

Затем президент пообещал, что вакцина будет доступна "в ближайшее время", хотя директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США ранее говорил, что вакцина не будет широко доступна для населения до середины-конца 2021 года.

Кандидат от демократов также выразил сомнение в стремлении Трампа создать вакцину, заявив, что президент "оказывает давление" на ученых, что может привести к печальному исходу. "Я ему совсем не доверяю, - сказал Байден. "Скоро вам сделают вакцину", - ответил Трамп. Затем Байден назвал "ужасным" ситуацию в Нью-Йорке на пике пандемии.

Трамп сказал, что много американцев по-прежнему умирают от алкоголя и наркотиков. "Это рушит страну", - добавил глава Белого дома.

Президент США усомнился в эффективности защитных масок

Глава Белого дома усомнился в эффективности маски, как средства предотвращения распространения коронавируса. По словам Байдена, эксперты в области здравоохранения заявили, что за следующие несколько месяцев можно спасти 100 тысяч жизней, если американцы будут постоянно носить маски и практиковать социальное дистанцирование.

В ответ Трамп заявил, что многие эксперты в области здравоохранения говорят о масках "обратное". "Ни один серьезный человек не сказал обратного", - сказал Байден.

Врач клиники Кливленда в белом халате начал приближаться к находящимся в зале сторонникам Трампа, предлагая им надеть маски на случай, если им их не предложили. Никто, отмечает корреспондент CNN, не надел их.

Трамп: Дружище, Джон, за 47 лет вы ничего не сделали

Трамп еще раз попытался приравнять пандемию коронавируса к пандемии свиного гриппа 2009 года, обвинив администрацию Обамы в неправильном реагировании на эту пандемию.

Байден ответил, что число погибших от свиного гриппа составило около 14000 человек, в то время как более 200000 американцев уже умерли от коронавируса.

Дебаты переросли в хаос в первые 20 минут, поскольку президент Трамп неоднократно пытался поговорить по душам с бывшим вице-президентом Джо Байденом и модератором Крисом Уоллесом из Fox News, отмечает CNN. Трамп настойчиво прерывает почти каждый ответ оппонента.

Раздраженный Байден повернулся к Трампу и сказал: "Ты заткнешься, дружище?". Трамп проигнорировал оппонента и продолжил говорить с Уоллесом. "Продолжай тявкать, приятель, - сказал Байден".

"Люди понимают, Джо, за 47 лет вы ничего не сделали", - парировал Трамп.

Байден: Вы худший президент в истории Америки

Байден пока держится очень уверенно и парирует аргументы президента с помощью фактов. Кандидаты снова оживились, обсуждая экономику. "Экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось после закрытия, - сказал модератор Уоллес. - Удар по ее росту не будет таким большим, как ожидали аналитики".

Трамп оправдывает свое обещание волнообразного восстановления экономики США, возвращаясь к любимому тезису: "Я построил величайшую экономику в истории". Байден снова разразился смехом. Он сказал, что Трамп не разбирается в экономике.

Глава Белого дома начал настойчиво сыпать цифрами. Уоллес несколько раз пытался остановить Трампа, произнося: "Мистер президент!".

Тем временем в соцсетях пользователи пишут, что "это самые грязные дебаты за всю историю". Оппоненты не дают договорить друг другу. "Вы худший президент в истории Америки", - сказал Байден Трампу.

Трамп напал на сына Байдена

Трамп напал на сына Байдена, Хантера, за его работу на Украине, что стало "мишенью" республиканского гнева во время расследования импичмента. Байден попытался вернуть разговор к пандемии коронавируса, заявив, что это касается каждой американской семьи, а не его семьи.

Когда Трамп неоднократно пытался вмешаться и напасть на своего оппонента, Байден сказал: "Трудно сказать что-нибудь с этим клоуном - извините, этим человеком".

Байден парировал нападки Трампа на его семью

Наблюдатели полагают, что пока Байден переигрывает Трампа. Представитель демократов утверждает, что страна стала "слабее", "более болезненной" и "более разделенной" с тех пор, как Трамп вступил в должность.

Хозяин Белого дома часто хмурится, его губы поджаты, когда он косым взглядом смотрит на Байдена. Бывший вице-президент часто улыбается и смеется, даже когда Трамп оскорбляет его или его интеллект. Хотя Трамп часто смотрит на Байдена, несколько раз Байден смотрел прямо в камеру, обращаясь к зрителям, а не к Трампу. Демократ постоянно подшучивает над республиканцем.

Разговор снова свелся к семье Байдена, который стал защищать своего сына Хантера и вспомнил о другом сыне Бо, скоропостижно скончавшемся несколько лет назад. Байден раскритиковал Трампа за то, что он назвал павших американских солдат "неудачниками".

Байден отметил, что его покойный сын Бо, умерший от рака мозга в 2015 году, год прослужил в Ираке и получил Бронзовую звезду. В ответ Трамп отказался от воспоминаний о сыне Байдена, сказав своему оппоненту: "Я не знаю Бо. Я знаю Хантера ".

Затем президент США предпринял новые атаки на младшего сына Байдена за его коммерческую деятельность и употребление наркотиков в прошлом. Байден сказал, что Хантер, как и многие американцы, боролся с пагубной привычкой. Также демократ сказал, что гордится своим сыном за то, что он работает над преодолением своей зависимости.

Трамп заявил, что заплатил миллионы долларов налогов

Ведущий прямо спросил Трампа: "Правда ли, что вы платили 750 долларов в год в виде федерального подоходного налога?". "Я заплатил миллионы долларов, - парировал Трамп. - Я заплатил 38 миллионов долларов в год. Я заплатил 27 миллионов долларов в год".

Байден предлагает ему раскрыть свои налоги, а Трамп говорит, что "вы увидите, когда все будет готово", имея в виду работу аудиторов. "Скажите, сколько вы заплатили федерального подоходного налога в 2016 и 2017 годах?", - не унимается Уоллес. "Миллионы долларов. И ты это увидишь", - ответил Трамп.

Политик говорит, что налоговые льготы ему предоставили законы, неожиданно обвинив Байдена в принятии актов, которые предоставили таким лицам, как он, все эти льготы. Байден ответил, что именно политика по снижению налогов, проводимая нынешней американской администрацией, "приносит пользу богатым", добавив, что он собирается отменить эти налоги. а деньги направить тем, кто нуждается в помощи.

Трамп: Экономика США рухнет, если президентом будет Байден

На исходе часа дебатов Трамп немного успокоился, Байден, наоборот, пытается "уколоть" президента.

Модератор Крис Уоллес сказал, что за первые три года правления Обамы и Байдена в Белом доме в США было создано больше рабочих мест, чем за первые три года правления Трампа. "Это было самое медленное восстановление с 1929 года", - возразил Трамп.

Байден критикует Трампа: "Мы передали ему процветающую экономику. Он все испортил". Трамп продолжает утверждать, что экономика США рухнет, если победит Байден. "У вас будет депрессия, которой вы никогда не видели", - сказал Трамп, обращаясь к оппоненту.

Байден назвал Трампа "расистом"

Участники дебатов перешли к обсуждению вопросов насилия и расовой нетерпимости.

Трампа спросили, почему он пытается помешать федеральным служащим проходить обучение по вопросу "расовой чувствительности". Президент заявил, что такие тренинги являются "расистскими" и учат людей "ненавидеть нашу страну". "Он расист", - сказал Байден в ответ.

Затем Трамп спросил Байдена, верит ли он в "закон и порядок", что стало одним из лозунгов кампании президента в последние недели. Байден сказал, что он верит в "закон и порядок, когда с людьми обращаются справедливо".

Трамп осудил представителей "антифа"

Когда Трампа спросили, готов ли он осудить сторонников превосходства белой расы, которые еще больше разжигают протесты против расовой несправедливости по всей стране, Трамп ответил: "Я бы сказал, что почти все, что мы видим, исходит от левых, а не от правых". Он не дал ответ на призывы Байдена и Уоллеса осудить группы сторонников превосходства.

"Гордые парни, отойдите и стойте в стороне", - сказал президент, имея в виду группу "За права мужчин", которая вступила в столкновение с протестующими в Портленде и других городах США. "Реальная угроза исходит от антифашистских протестующих", - заявил Трамп, предупредив, что они спровоцируют переворот, если победит Байден.

Трамп и Байден обвинили друг друга в ущемлении прав афроамериканцев

Участники дебатов снова скатились к обвинениям. "Это президент, который использует все как собачий свисток, чтобы попытаться вызвать расистскую ненависть и раскол, - сказал Байден. - Этот человек практически ничего не сделал для темнокожих американцев".

Трамп ответил на это, отметив роль Байдена в принятии закона о преступлениях 1994 года, который привел к значительному увеличению числа заключенных темнокожих американцев. "Я отпускаю людей из тюрьмы, - сказал Трамп, указывая на реформу уголовного правосудия, которую он провел за свой первый срок правления. - Вы обращались с темнокожими примерно так же плохо, как и со всеми остальными в этой стране".

По данным СNN, за первый час Трамп говорил на десять секунд больше, чем Байден. В конце дебатов модератор Уоллес попросил кандидатов представить аргументы в пользу своих программ. Дебаты превзошли лимит в полтора часа.

Трамп признал, что люди влияют на климат

Дональд Трамп снова сделал странные заявления "о мертвых листьях на лесной подстилке", как о причине пожаров в США и уклонился от вопроса Криса Уоллеса о том, считает ли он, что изменение климата является причиной пожаров.

В конце дискуссии Уоллес спросил, почему Трамп отказался от защиты окружающей среды и что он думает об изменениях климата, вызванных деятельностью человека.

"Это намного дешевле", - сказал он об изменениях в законодательстве, добавляя, что его политика помогла предприятиям. Трамп сказал, что проблему лесных пожаров на американском Западе можно решить, "улучшив лесопользование". Под давлением модератора глава Белого дома признал, что люди влияют на климат.

Байден неожиданно признал, что он не поддерживает "новый зеленый курс" - противоречивый план демократов по борьбе с изменением климата, который критики считают слишком радикальным и дорогостоящим. Ранее, отмечает Guardian, Байден утверждал, что Трамп предлагал нанести ядерный удар по ураганам, чтобы остановить их на их пути, однако глава Белого дома это немедленно опроверг.

Чем все закончилось?

Дебаты завершились тем, что Крис Уоллес спросил обоих кандидатов, обязуются ли они сохранять спокойствие и избегать объявления победы до тех пор, пока результаты выборов не будут проверены независимой организацией.

Трамп уклонился от этого обязательства, заявив, что он обеспокоен широко распространенным мошенничеством, хотя мошенничество при голосовании встречается очень редко, отмечает Guardian. "Я призываю своих сторонников участвовать в опросах и очень внимательно следить за ними", - сказал Трамп.

Байден обязался призывать к спокойствию и избегать объявления преждевременной победы, подчеркивая, что все бюллетени в гонке должны быть подсчитаны. На этом напряженные и необузданные дебаты закончились. Комментаторы уже описывают дебаты как "пожар в мусорной корзине" и как "отвратительное шоу".

"Это был беспорядок внутри пожара в мусорном контейнере, внутри крушения поезда, - сказал ведущий CNN Джейк Таппер. - Это были худшие дебаты, которые я когда-либо видел. Это даже не было спором. Это было позором". Как отмечает собкор ВВС в Северной Америке, целью Дональда Трампа во время этих дебатов было сбить с толку Джо Байдена - и уже через несколько минут после начала стало ясно, что он планировал сделать это, постоянно перебивая бывшего вице-президента.

Трамп и Байден скатились к взаимным обвинениям в адрес друг друга и фактически не обсудили большинство из шести заявленных тем. Львиная часть дискуссии была посвящена пандемии коронавируса и медицинским проблемам. В принципе Трамп снова не предложил какой-либо четкой стратегии и показал свою слабость в вопросе борьбы с COVID-19, чем не преминул воспользоваться Байден. Повредил ли Байден Трампу вопросом о его "скрытых налогах"? Не факт, отметили наблюдатели. Когда Байден сказал, что Трамп платит меньше федеральных налогов, чем школьные учителя, эта информация, которая могла стать мощным аргументов потонула в потоке взаимных оскорблений.

Стороны действительно не стеснялись в оскорбительных эпитетах. Дебаты носили хаотический характер и часто сопровождались отступлениями и нападками на оппонента, в основном со стороны действующего президента. В ответ Байден назвал президента "клоуном", лжецом" и "расистом".

Масла в огонь подливал ведущий, пытаясь остудить пыл президента. "Я считаю, что стране будет лучше, если мы позволим обоим говорить с меньшим количеством перерывов. Я призываю вас, сэр, сделать это", - сказал Уоллес Трампу. "Ну, тогда, и его тоже", - парировал Трамп. "Ну, честно говоря, вы больше мешаете", - ответил Уоллес. "Но и он делает много", - сказал Трамп. "Нет, меньше, чем вы", - заключил Уоллес, прежде чем перейти к следующему вопросу.