В Великобритании подвели итоги олимпиады по русскому языку

В Великобритании русисты оценили итоги ежегодной Олимпиады по русскому языку для школьников и взрослых, организованной Русско-британским культурным центром "РУБРИК", сообщает сайт Россотрудничества.

В этом году десятая по счету олимпиада получила статус не только юбилейной, но и международной, ведь в ней приняли участие учащиеся русских школ дополнительного образования не только Великобритании и Северной Ирландии, а также дети и взрослые в возрасте от 3 до 73 лет из Италии, Ирландии, Швейцарии и Казахстана.

Сама олимпиада была приурочена ко Дню России и Дню русского языка. В этом году ее традиционно поддержали представительство Россотрудничества и общество "Русское наследие в Соединенном королевстве".

"Все это является несомненным свидетельством того, что изучение русского языка за рубежом набирает популярность как в Великобритании, так и во многих других странах", - отметила основатель и директор "РУБРИКа" Надежда Логинова.

Представители Россотрудничества вручили организаторам подарочные издания. Книги и почетные грамоты будут разосланы по городам и странам, в которых живут маленькие и взрослые ценители русского языка.