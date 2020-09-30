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30.09.2020 20:51
Рубрика: Общество

В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 659 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, превысило 12 тысяч. Эти данные на вечер 30 сентября, они опубликованы в специальном бюллетене на официальном Минобороны РФ.

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Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровело 36 военнослужащих. Если говорить в целом, начиная с марта более 41 520 представителей Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако рост заболеваемости коранавирусом в осенний период, который прогнозировали эксперты и который наблюдается в России и в мире, не обошел стороной и Вооруженные силы РФ. На сегодняшний день 659 военнослужащих, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это несколько больше, чем было в последние дни. 449 пациентов лежат в военных госпиталях. Четверо изолированы по месту службы. Семь человек пребывают в гражданских больницах и клиниках. Еще 199 лечатся на дому. "Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков", - говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - трое. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у пятерых пациентов. Остальные болеют без симптомов.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 6 715 гражданам, более 1 260 из которых - гражданские. Отмечается, что все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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