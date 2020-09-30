"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса

Федеральный институт промышленной собственности выдал научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на вакцину "ЭпиВакКорона" против COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

В ведомстве уточнили, что всего "было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса".

Как уже сообщалось ранее, препарат разработали на основе синтетических пептидных агентов. Он вызывает иммунную реакцию к патогену и в дальнейшем способствует формированию иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.