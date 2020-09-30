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30.09.2020 21:00
Рубрика: Власть

Виктор Бондарев подвел итоги пятилетней военной операции РФ в Сирии

Текст: Виктор Бондарев (председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности)

За пять лет нашей борьбы с международным терроризмом в Сирии были испытаны многие передовые вооружения, военная и специальная техника отечественного производства.

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
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Напомню, что стратегический бомбардировщик Ту-160 и крылатые ракеты Х-101, которые он несёт на борту,  турбовинтовой бомбардировщик Ту-95МС, самолёты семейства Сухого  - Су-30СМ, Су-34, Су-57, истребитель МиГ-29СМТ, вертолёты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор",  тяжёлый крейсер "Адмирал Кузнецов" с авианосной группой, корабли ВМФ, вооружённые крылатыми ракетами "Калибр", танки Т-90А и боевые машины огневой поддержки "Терминатор", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", робототехнические комплексы "Уран-6", "Уран-9" и "Сфера", комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", беспилотники  "Тахион", "Орлан-10", "Элерон-3", "Форпост" и многая другая военная техника были впервые применены в реальных боевых действиях именно в Сирии.

Российские Вооруженные силы приобрели практический опыт сложной современной войны на удаленной территории при значительной роли интенсивной воздушной поддержки и высокоточного оружия и при масштабных задачах логистики и обеспечения. А также опыт воздушной наступательной кампании при взаимодействии различных видов авиации и их координации с сухопутными войсками иностранных армий.

В ходе борьбы с боевиками мы не только сами увидели в действии те виды вооружений, которые составляют гордость российского военпрома и которые ранее не применялись, но и продемонстрировали их всему миру. Кроме того, мы укрепили стратегические позиции на Ближнем Востоке, создали в сирийском Хмеймиме военную авиабазу, а в Тартусе - порт материально-технического обеспечения, который постепенно преобразовывается в морскую военную базу.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Но главное - мы воспрепятствовали разрастанию международного терроризма в макрорегионе и по миру, а значит, защитили от этого зла и Россию на дальних подступах.

Однако не только практическими соображениями руководствовалась Россия, осуществляя операцию ВКС в Сирии, но и искренним желанием помочь дружественному нам сирийскому народу. Россия помогла Сирии сохранить легитимную власть, целостность, суверенитет, вернуть свободу и спокойную, мирную жизнь людям. А после уничтожения наиболее боеспособных террористических группировок и завершения боевых действий наши специалисты принимали активное участие в восстановлении разрушенной боевиками и их пособниками инфраструктуры.

Мы укрепили нашу дружбу с Сирией и в очередной раз подтвердили особую миссию России - быть гарантом и источником мира.

Власть Безопасность Армия Законодательная власть Совет Федерации Военная операция РФ в Сирии

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