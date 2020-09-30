Врач объяснила, нехватка какого витамина грозит онкологией

Существует распространенное мнение, что витамин D в достаточном количестве необходим только детям для профилактики рахита и пожилым людям, чтобы снизить риск развития остеопороза. И это очередное заблуждение. На самом деле витамин D является прогормоном, способствующим выработке в организме гормонов. Поэтому на фоне дефицита витамина могут развиться достаточно серьезные заболевания, пояснила врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

По словам специалиста, согласно последним исследованиям, недостаточный уровень витамина D связан с повышенным риском развития нескольких видов онкологии. Например, простаты, молочной железы, кишечника. Также дефицит витамина плохо отражается на сердечно-сосудистой и нервной системах.

Самым простым способом понять, есть у вас дефицит витамина D, является анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3), передает aif.ru.

Среди симптомов нехватки витамина медики выделяют нервозность, раздражительность, дискомфорт в мышцах и костях, проблемы со сном, хроническую усталость, нарушение равновесия, повышенную потливость головы и даже выпадение волос.

Эндокринолог предупредила, что принимать витамин D нужно только после анализа и консультации с врачом.

- Если принимать это полезное вещество как придется, вреда будет больше, чем пользы, - отметила кандидат медицинских наук.