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30.09.2020 07:36
Рубрика: Общество

Врач объяснила, нехватка какого витамина грозит онкологией

Текст: Оксана Грибанова

Существует распространенное мнение, что витамин D в достаточном количестве необходим только детям для профилактики рахита и пожилым людям, чтобы снизить риск развития остеопороза. И это очередное заблуждение. На самом деле витамин D является прогормоном, способствующим выработке в организме гормонов. Поэтому на фоне дефицита витамина могут развиться достаточно серьезные заболевания, пояснила врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

Фото: iStock
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По словам специалиста, согласно последним исследованиям, недостаточный уровень витамина D связан с повышенным риском развития нескольких видов онкологии. Например, простаты, молочной железы, кишечника. Также дефицит витамина плохо отражается на сердечно-сосудистой и нервной системах.

Самым простым способом понять, есть у вас дефицит витамина D, является анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3), передает aif.ru.

Среди симптомов нехватки витамина медики выделяют нервозность, раздражительность, дискомфорт в мышцах и костях, проблемы со сном, хроническую усталость, нарушение равновесия, повышенную потливость головы и даже выпадение волос.

Эндокринолог предупредила, что принимать витамин D нужно только после анализа и консультации с врачом.

- Если принимать это полезное вещество как придется, вреда будет больше, чем пользы, - отметила кандидат медицинских наук.

Наука Общество Здоровье

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