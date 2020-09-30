ВС отказался отменить пожизненный срок бывшему сенатору Игорю Изместьеву

Сегодня Верховный суд отказал адвокатам бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева отменить их клиенту пожизненный срок. Это решение президиума Верховного суда фактически не оставляет Изместьеву надежд когда-либо вернуться на свободу. Защита экс- сенатора обратилась в Верховный суд и сослалась на постановление Европейского суда по правам человека. По мнению защиты, ЕСПЧ отметил ограничение гласности процесса. А суд над Изместьевым проходил в закрытом режиме, что, считают адвокаты, нарушает право их клиента на справедливое судебное разбирательство. Защита Изместьева просила вернуть его дело на новое рассмотрение, а его отправить под домашний арест.

Напомним, экс-сенатора Игоря Изместьева в 2010 году приговорили к пожизненному сроку. Дело слушал Мосгорсуд. Изместьев обвинялся в организации нескольких убийств, организации поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе. Он также не платил налоги и попытался дать взятку сотруднику ФСБ.

Осенью прошлого года ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12 тысяч евро Изместьеву, так как с точки зрения европейского суда, были нарушены его права на справедливый суд и охрану частной жизни. И снова пересмотреть это дело. Верховный суд вынес свое решение.