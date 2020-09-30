Всемирный банк поможет беднейшим странам закупить вакцину от COVID-19

Всемирный банк поможет беднейшим странам закупить вакцину от коронавируса как только она станет доступной. На эти цели организация направит 12 миллиардов долларов, сообщает Guardian.

"Мы просим ключевых участников в лице развитых стран поддержать инициативу, в рамках которой финансирование будет выделено в следующие 12-18 месяцев", - пишет РИА Новости со ссылкой на президента финансовой организации Дэвида Малпасса.

Наличие финансирования для покупки вакцины от COVID-19 поможет изменить к лучшему ситуацию в странах с низкими доходами. Дэвид Малпасс выразил уверенность, что предложенный план в ближайшее время одобрит совет Всемирного банка. Ранее сообщалось, что организация предоставит 160 миллиардов долларов в течение 15 месяцев на борьбу с последствиями пандемии.