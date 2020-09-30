По данным DSM Group, за семь месяцев текущего года емкость российского фармацевтического рынка достигла 800 млрд рублей. Это на 12,3% выше аналогичного показателя 2019 года. В штуках показатели скромнее - 2,94 млрд упаковок, что всего на 0,9% больше, чем годом ранее. Несмотря на хорошую динамику, аналитики отмечают, что "рынок продолжает ехать на мартовских показателях", когда только за одну неделю рост превысил 127%.
Скачок произошел практически сразу после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила начало пандемии. По данным Alpharm, продажи противовирусных препаратов в рознице взлетели на 232%, антисептиков на 244% в денежном выражении, по сравнению с 2019-м. Уже в апреле показатели рынка пришли в норму, а с мая рост рынка в денежном выражении не превышал 2%, в количественном и вовсе начал падать.
Как отметили в DSM, снижение продаж в упаковках в целом по рынку в июне составило 9%, в июле - 13%. "Основной прирост рынка это, конечно же, март, если мы посмотрим без учета марта, то увидим, что рост даже в денежном выражении составил 6,2%, а в упаковках показал минус 5,1%", - поясняет директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.
Как отметил на XII Международной конференции "Что происходит на фармацевтическом рынке?" президент компании "Синтез" Рустем Муратов, CОVID-19 повлиял на прирост рынка с точки зрения востребованности препаратов, которые ранее никто не покупал, например, "Гидроксихлорохин", "Фавипиравир" или "Хлорохин". По данным DSM Group, в 2020 году средневзвешенная стоимость упаковки выросла относительно 2019-го на 11,4%.
Участники рынка ожидают сокращения больнично-госпитального сегмента, для которого в период пандемии делалась большая часть госзакупок. По словам Рустема Муратова, "по ряду продуктов, которые раньше закупали госпитали, они или перестают, или сильно сокращают объемы закупок". Эксперт связывает это с перераспределением бюджета в пользу препаратов и медикаментов, в большей степени востребованных для лечения коронавируса.
Позитивно повлиять на рынок могут данные по госзакупкам, которые в пандемию производились в особом порядке и пока не видны в общей статистике. А также востребованность препаратов от CОVID-19 на рынке, что связано со статистикой заболеваемости.