Выпуск на фармацевтический рынок вакцин и препаратов для амбулаторного лечения коронавируса может подстегнуть его рост. Все лето аптечные продажи либо снижались, либо не росли после взрывного роста сразу после начала пандемии. Эффект быстро сошел на нет, но участники рынка рассчитывают на новый всплекс продаж после поступления в розницу антиковидных препаратов.

По данным DSM Group, за семь месяцев текущего года емкость российского фармацевтического рынка достигла 800 млрд рублей. Это на 12,3% выше аналогичного показателя 2019 года. В штуках показатели скромнее - 2,94 млрд упаковок, что всего на 0,9% больше, чем годом ранее. Несмотря на хорошую динамику, аналитики отмечают, что "рынок продолжает ехать на мартовских показателях", когда только за одну неделю рост превысил 127%.

Скачок произошел практически сразу после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила начало пандемии. По данным Alpharm, продажи противовирусных препаратов в рознице взлетели на 232%, антисептиков на 244% в денежном выражении, по сравнению с 2019-м. Уже в апреле показатели рынка пришли в норму, а с мая рост рынка в денежном выражении не превышал 2%, в количественном и вовсе начал падать.

Как отметили в DSM, снижение продаж в упаковках в целом по рынку в июне составило 9%, в июле - 13%. "Основной прирост рынка это, конечно же, март, если мы посмотрим без учета марта, то увидим, что рост даже в денежном выражении составил 6,2%, а в упаковках показал минус 5,1%", - поясняет директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.

Как отметил на XII Международной конференции "Что происходит на фармацевтическом рынке?" президент компании "Синтез" Рустем Муратов, CОVID-19 повлиял на прирост рынка с точки зрения востребованности препаратов, которые ранее никто не покупал, например, "Гидроксихлорохин", "Фавипиравир" или "Хлорохин". По данным DSM Group, в 2020 году средневзвешенная стоимость упаковки выросла относительно 2019-го на 11,4%.

За семь месяцев текущего года емкость российского фармацевтического рынка достигла 800 млрд рублей

Участники рынка ожидают сокращения больнично-госпитального сегмента, для которого в период пандемии делалась большая часть госзакупок. По словам Рустема Муратова, "по ряду продуктов, которые раньше закупали госпитали, они или перестают, или сильно сокращают объемы закупок". Эксперт связывает это с перераспределением бюджета в пользу препаратов и медикаментов, в большей степени востребованных для лечения коронавируса.

Позитивно повлиять на рынок могут данные по госзакупкам, которые в пандемию производились в особом порядке и пока не видны в общей статистике. А также востребованность препаратов от CОVID-19 на рынке, что связано со статистикой заболеваемости.