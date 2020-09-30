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Вышел первый трейлер зомби-режима Call of Duty: Black Ops Cold War

Текст:   Богдан Бобров
30.09.2020,  
20:19
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания Activision представила первый геймплейный трейлер любимого игроками зомби-режима грядущего блокбастера Call of Duty: Black Ops Cold War.

Видео раскрывает сюжетную завязку и показывает основные изменения в игровом процессе.

Первая карта с зомби получила название Die Maschine - основные действия будут происходить в огромном заброшенном бункере времен Второй мировой войны.

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Новая Call of Duty выйдет 13 ноября на ПК, а также актуальных и некстген-консолях Sony и Microsoft.

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