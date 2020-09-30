Вышел первый трейлер зомби-режима Call of Duty: Black Ops Cold War

Компания Activision представила первый геймплейный трейлер любимого игроками зомби-режима грядущего блокбастера Call of Duty: Black Ops Cold War.

Видео раскрывает сюжетную завязку и показывает основные изменения в игровом процессе.

Первая карта с зомби получила название Die Maschine - основные действия будут происходить в огромном заброшенном бункере времен Второй мировой войны.

Новая Call of Duty выйдет 13 ноября на ПК, а также актуальных и некстген-консолях Sony и Microsoft.