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Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом

Новости
    30.09.2020, 18:29
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Британского института кино опубликован трейлер фильма "Откуда ты родом?" ("Богатый Маугли" / Mogul Mowgli) с Ризом Ахмедом в главной роли.

Фото: youtube.com
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Риз Ахмед исполняет роль Зеда, британского рэпера пакистанского происхождения, который в шаге от успеха оказывается сломлен тяжелой болезнью.

Дебют в художественном кино режиссера-документалиста Бассама Тарика, который написал сценарий к фильму в соавторстве с самим Ахмедом, который, кстати, в реальной жизни уже состоялся как рэпер.

"Фильм "Богатый Маугли" вырос из разговоров, которые мы с Бассамом вели в течение нескольких лет - разговоров о том, что мы вышли из определенной экономической и культурной среды и теперь зарабатываем себе на жизнь, будучи деятелями искусства", - приводит слова Ахмеда издание Empire Online.

По словам актёра, реализуя собственные амбиции, всегда сложно уделять должное внимание близким людям и именно эту мысль он постарался передать в фильме.

Премьера картины состоится в рамках Лондонского кинофестиваля 10 октября. В российский прокат лента выйдет 5 ноября.

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