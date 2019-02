Риз Ахмед сыграет в "Англистане" и примерит на себя роль Гамлета

Британский актер Риз Ахмед, успевший достаточно плотно поработать по обе стороны Атлантики ("Город тусклых огней", "Однажды ночью", "Братья Систерс", "Веном") сделал для себя определенные выводы относительно преимуществ съемочного процесса в Соединенном Королевстве и в США.

Своими умозаключениями он поделился с журналистами портала Variety. По его мнению, американцам не хватает "простоты" островитян в том, что касается создания кино, в то время как у него на родине было бы неплохо позаимствовать "открытость" по отношению к появлению "новых голосов". Что касается отсутствия боязни новизны, на взгляд Ахмеда, такое положение вещей в США естественно - при наличии огромного кинорынка и гигантских оборотов индустрии развлечений.

Площадкой для его выступлений стал Ливерпуль, куда актер отправился, чтобы представить новую историческую картину под названием "Англистан" (Englistan). Она будет создана усилиями BBC, и крупнейшая британская телерадиокорпорация намерена в дальнейшем продать права на показ в другие страны. В качестве исполнительного продюсера выступит сам Риз Ахмед и его компания Left Handed Films.

Несомненно, "Англистан" найдет своего зрителя практически в каждой европейской стране. В центре повествования - ретроспективная история трех поколений пакистанской семьи, осевшей на британских островах сорок лет назад, в 1979 году. "Англистан" прольет свет на то, каким образом зародились и получили свое распространение некоторые идеи и веяния, актуальные по сей день и вызывающие неоднозначное отношение. Это - сериал о поиске идентичности, надеждах, чувстве принадлежности, а также о бессмертных ценностях - семье, любви и ее поиске.

Однако Риз Ахмед особо подчеркивает следующее - не надо думать, что это очередное красочное историческое произведение, чем так славен британский кинематограф. "Англистан" покажет то, что раньше на экранах не появлялось.

"Речь идет о создании эпического повествования о "нашей" Англии и о кардинально другом взгляде на британскую историю", - сообщает Ахмед, видимо, намекая на то, что так тщательно замалчиваемое масс-медиа колониальное прошлое империи предстанет в своем истинном, малопривлекательном свете.

Одним из основных источников вдохновения для него послужила книга историка Говарда Зинна "Народная история США" (A People’s History of the United States), где рассказывается об Америке после Колумба, но под достаточно непривычным ракурсом: при описании каждой эпохи во главу угла ставится положение рабочих, женщин, выходцев из различных этнических групп. "Это примерно то, чем мы собираемся заняться - перевернуть на сто восемьдесят градусов привычные представления о Британии и "британскости", мы откроем взору зрителей мир, который они не имели доселе возможностей лицезреть, и сделаем мы это так, чтобы это было интуитивно понятно и узнаваемо", - заявляет британский актер.

Судя по всему, эта идея вынашивалась актером достаточно давно. В середине 2016 года, незадолго до референдума, на YouTube была размещена песня Englistan за авторством Riz MC. В достаточно незамысловатой форме, напористым речитативом Ахмед повествует об изнанке современного британского общества, о вопиющем социальном неравенстве, не забывая, правда, при этом достаточно трогательно присягнуть на верность королеве: God save the queen / Nah she ain’t mates with me / But she keeps my paper green / Plus we are neighbours, see / On this little island / Where we’re all surviving / Politeness mixed with violence / This is England ("Боже, храни королеву, / Нет, мы с ней не друзья, / Но благодаря ей я тут легально живу, / К тому же, видите ли, мы соседи, / На этом маленьком острове, / Где мы все занимаемся выживанием, / Вежливость, смешанная с насилием / На этом маленьком острове. / Это Англия").

Кроме того, актер подтвердил, что в 2019 году собирается сняться в очередной современной трактовке шекспировского "Гамлета", предположительно для стримингового сервиса Netflix. Слухи о том, что Ахмед собирается примерить на себя роль, которая является объектом мечтаний любого британского актера, ходят уже два года, и теперь участники процесса, судя по всему, наконец-то перейдут от слов к делу.