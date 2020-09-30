Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая позволит надоевшим друг другу супругам разводиться в любое время и в любом месте. Поругались на курорте? Можно зайти в ближайший ЗАГС и стать свободными людьми.

К сожалению, любовная лодка иногда разбивается. И не только о быт. По данным Росстата, количество разводов относительно зарегистрированных браков составляет 65 процентов. Но все в руках любящих людей: только им решать, войдет ли их семья в 65 распавшихся процентов или станет счастливой парой из 35 крепких процентов. Всего в прошлом году было зафиксировано 620 тысяч разводов.

Впрочем, инициатива, подготовленная правительством, конечной целью ставит не упрощение "похорон" семьи, а в целом более комфортное общение людей с ЗАГСами.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект делает услуги ЗАГСов экстерриториальными. Это значит, что гражданин сможет обращаться в ЗАГС для оформления документов независимо от места своей прописки. По любому вопросу. Сейчас принцип "прописка не важна" касается только свадеб.

"Особенно важным это может оказаться в тех случаях, когда надо восстановить документы, например, свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака", - пояснил Груздев. По его словам, новация позволит гражданам решить множество проблем. "Напомню, что несколько лет назад начал действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Фактически создана единая облачная среда, в которой уполномоченные сотрудники органов ЗАГС могут выполнять любое действие по государственным услугам в сфере актов гражданского состояния", - рассказал председатель правления АЮР.

Проект разрешает гражданам обращаться в любой ЗАГС, независимо от их места прописки

Старые архивы ЗАГСов переводятся в цифровой вид. "По мере включения ранее составленных актовых записей в Реестр появляется возможность прямо в день обращения получить повторный документ: свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом субъекте РФ. В перспективе запланировано появление новых сервисов для граждан. Например, возможность получать на портале госуслуг сведения из записей актов о себе и своих несовершеннолетних детях", - резюмировал Владимир Груздев.