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30.09.2020 14:08
Рубрика: В мире

Зеленский уволил Фокина из делегации в Трехсторонней контактной группе

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

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Отмечается, что указом президента Витольд Фокин выведен из состава делегации и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Как подчеркнули в пресс-службе, "для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины". Как оказалось, Фокин этим требованиям не удовлетворял.

Как напоминает strana.ua, накануне, выступая в Верховной раде, Фокин заявил, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей, а главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины он назвал экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, Фокин высказал мнение, что причастность России к военному конфликту на Донбассе не доказана. За эти заявления он подвергся критике со стороны главы МВД Украины Арсена Авакова и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как отметили в пресс-службе Зеленского, делегация Украины в Трехсторонней контактной группе продолжит придерживаться позиции о причастности России к конфликту в Донбассе, хотя никаких доказательств этого за шесть лет Киев так и не привел.

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