Земские тренеры могут появиться в России

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предлагает включить в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" отдельную программу "Земский тренер", направленную на привлечение тренеров на работу в сельскую местность и малые города. Об этом депутат рассказал "РГ".

Инициатива в ближайшее время будет отправлена в Минспорт России. По данным министерства, в спортивных секциях сейчас занимаются более 9,8 млн детей и подростков, в том числе 3,1 млн в сельской местности. Но большинство тренеров - 80,9% - работают в городах. В сельских же секциях детей обучают всего 19% работников.

"В ряде регионов приняты свои программы по поддержке спорта на селе, но этого явно недостаточно. Чтобы системно решить проблему доступности спорта для россиян, нужно масштабировать наработанный опыт на федеральный уровень", - считает депутат. По мнению Пайкина, меры поддержки в рамках программы "Земский тренер" могут быть аналогичны тем, что реализуются в сфере здравоохранения и образования, где уже работают программы "Земский доктор" и "Земский учитель". Прежде всего это стимулирующие единоразовые выплаты, а также создание социальных, в первую очередь жилищных, условий.