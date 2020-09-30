Земские тренеры могут появиться в России

Новости

СМИ: Шунин и Н'Жи едва не подрались в перерыве матча против "Химок" 19:52
Самыми нестабильными оказались цены на сахар и подсолнечное масло 19:48
Военный транспортник США совершил аварийную посадку в Одессе 19:35
Вышел трейлер хоррор-комедии "Вампиры против Бронкса" 19:20
Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс" 19:10
РЖД покажут пассажирам новый плацкартный вагон 18:55
СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока 18:49
В России разрабатывается аналог TikTok для школьников 18:39
Трио флейт прозвучит на Московской канатной дороге 1 октября 18:29
Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом 18:29
В России появилась платформа для прямой коммуникации общества с властью 18:28
В Киеве нашли погибшей сотрудницу посольства США 18:26
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса 18:25
Джервейс закончил вторую редакцию третьего сезона "Жизни после смерти" 18:17
Проект бюджета ПФР внесен в Госдуму 18:07
Мясников назвал симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу 17:48
Появились кадры из нового сезона "Короны" с Джиллиан Андерсон 17:41
Умер создатель поросенка Фунтика Валерий Шульжик 17:15
Актерский состав нового фильма Содерберга пополнился новыми именами 17:06
Инвалидам будут выдавать коляски без привязки к месту жительства 16:51
Lufthansa прекратила подготовку новых пилотов 16:48
В телеэфире начинается фестиваль спектаклей Свердловского театра драмы 16:20
Объявлены даты проведения "Нашествия" в 2021 году 16:18
В Минпромторге сообщили об иностранных утюгах с прослушкой 16:08
Из-за песчаной бури в Ростове отменены восемь авиарейсов 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 18:53
Рубрика: Спорт

Село приходит в форму

Земские тренеры могут появиться в России
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предлагает включить в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" отдельную программу "Земский тренер", направленную на привлечение тренеров на работу в сельскую местность и малые города. Об этом депутат рассказал "РГ".
Сельских ребятишек будут обучать спорту профессиональные тренеры, если программа будет принята. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Сельских ребятишек будут обучать спорту профессиональные тренеры, если программа будет принята. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Сельских ребятишек будут обучать спорту профессиональные тренеры, если программа будет принята. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Инициатива в ближайшее время будет отправлена в Минспорт России. По данным министерства, в спортивных секциях сейчас занимаются более 9,8 млн детей и подростков, в том числе 3,1 млн в сельской местности. Но большинство тренеров - 80,9% - работают в городах. В сельских же секциях детей обучают всего 19% работников.

Медведев поддержал расширение программы "Земский доктор" на средние города

"В ряде регионов приняты свои программы по поддержке спорта на селе, но этого явно недостаточно. Чтобы системно решить проблему доступности спорта для россиян, нужно масштабировать наработанный опыт на федеральный уровень", - считает депутат. По мнению Пайкина, меры поддержки в рамках программы "Земский тренер" могут быть аналогичны тем, что реализуются в сфере здравоохранения и образования, где уже работают программы "Земский доктор" и "Земский учитель". Прежде всего это стимулирующие единоразовые выплаты, а также создание социальных, в первую очередь жилищных, условий.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о "заморозке" накопительной пенсии до конца 2023 года
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Российский авиапром лишили иностранных комплектующих
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Роналду первым в истории забил 450 мячей в топ-5 лигах Европы
Бывший тренер сборной России по биатлону Пихлер находится в коме