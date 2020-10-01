Автоматы по приему вторсырья могут появиться в магазинах до конца года

Эксперимент по приему потребительской упаковки в торговых объектах может начаться в IV квартале 2020 года. Об этом говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на имя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает РИА Новости.

Ранее сенатор направил министру письмо о мерах по совершенствованию порядка сбора и переработки мусора​​​. В частности, предложил использовать аппараты по приему вторсырья.

"По вопросу внедрения и использования на территории объектов торговли аппаратов для приема вторичного сырья Минприроды России отмечает, что вышеуказанной дорожной картой "Раздельное накопление" предусматривается, в том числе, реализация мероприятия по проведению эксперимента по приему потребительской упаковки в торговых объектах (IV квартал 2020 года - III квартал 2021 года), а также по подготовке предложений по развитию инфраструктуры по сбору потребительской упаковки в торговых объектах", - говорится в ответе Кобылкина.

По его словам, ответственным органом определен Минпромторг.