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01.10.2020 14:37
Рубрика: Власть

Автоматы по приему вторсырья могут появиться в магазинах до конца года

Текст: Галина Мисливская

Эксперимент по приему потребительской упаковки в торговых объектах может начаться в IV квартале 2020 года. Об этом говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на имя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
В России заканчиваются резервы мусорных полигонов

Ранее сенатор направил министру письмо о мерах по совершенствованию порядка сбора и переработки мусора​​​. В частности, предложил использовать аппараты по приему вторсырья.

"По вопросу внедрения и использования на территории объектов торговли аппаратов для приема вторичного сырья Минприроды России отмечает, что вышеуказанной дорожной картой "Раздельное накопление" предусматривается, в том числе, реализация мероприятия по проведению эксперимента по приему потребительской упаковки в торговых объектах (IV квартал 2020 года - III квартал 2021 года), а также по подготовке предложений по развитию инфраструктуры по сбору потребительской упаковки в торговых объектах", - говорится в ответе Кобылкина.

По его словам, ответственным органом определен Минпромторг.

Власть Работа власти Общество Экология Правительство Минприроды "Мусорная" реформа

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