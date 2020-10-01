Банк России сообщил о новых схемах обналичивания

Новости

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 23:18
В Москве временно закроют кружки и секции 22:57
В Подмосковье медведь напал на людей в цирке 22:45
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса 22:42
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы канцелярии президента 22:29
Собянин: Сроки каникул зависят от ситуации с коронавирусом 22:08
Водолазы нашли обломки корабля, связанного с тайной Янтарной комнаты 22:05
Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону 22:00
Фракция "ЕР" определится по бюджету после встречи с Силуановым 21:56
Собянин назвал критичной ситуацию с COVID-19 21:55
Вышел трейлер продолжения неполиткорректной комедии "Борат" 21:48
Фавипиравир для амбулаторного лечения COVID-19 пациентам выдают бесплатно 21:45
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту 21:16
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ 21:04
Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается 21:01
Ученые обнаружили 199 захоронений на месте нового участка трассы М-4 20:58
Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат 20:51
Стартует архитектурный конкурс по развитию набережной в Строгино 20:51
Собянин допустил санкции за нарушение удаленки 20:39
В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов 20:31
Московский губернский театр ушел на карантин до 14 октября 20:31
Исследование: Трамп стал меньше спать и оттого больше злиться 20:17
У Плющенко и Рудковской родился сын 19:58
Отвечавший за бренд "Сбер" вице-президент Сбербанка покинул свой пост 19:58
Неизвестный напал на Саакашвили с заточкой 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
01.10.2020 22:32
Рубрика: Экономика

С чистого листа

Банк России сообщил о новых схемах обналичивания
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8276)
Обнальщики стали активно использовать схемы с исполнительными листами и с депозитными счетами нотариусов. По данным Банка России, в первой половине 2020 года на них пришлось более 40% операций по обналичиванию через счета физлиц.

Ранее похожие способы применялись для вывода денег за рубеж. В случае со схемой с исполнительными документами иностранная компания-пустышка взыскивает через суд фиктивный долг с российской фирмы (иногда с заблокированным за сомнительные операции счетом) и тем самым добивается "чистоты" происхождения средств - деньги переводятся не напрямую из компании в компанию, а через службу судебных приставов. В модификации этой схемы, которую стали использовать обнальщики, одной из сторон выступает физлицо. Банки при этом не имеют права препятствовать исполнению решений суда.

Фото: iStock
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса

Для предотвращения использования исполнительных документов для обналичивания со стороны регулятора необходима разработка специального порядка работы с такими клиентами, предоставления банкам механизма отказа в исполнении документов при подозрении в сомнительности, говорит представитель банка "Открытие". "Необходимо проведение работы и с отдельными нотариусами, которые регулярно оформляют документы по фиктивным схемам", - указывают в банке.

Всего через выдачи гражданам обнальщики сняли 27 млрд рублей (72% всех обналиченных за полгода средств). Без учета новых схем суммарный объем обналичивания сократился в 1,4 раза.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ