Банк России сообщил о новых схемах обналичивания

Обнальщики стали активно использовать схемы с исполнительными листами и с депозитными счетами нотариусов. По данным Банка России, в первой половине 2020 года на них пришлось более 40% операций по обналичиванию через счета физлиц.

Ранее похожие способы применялись для вывода денег за рубеж. В случае со схемой с исполнительными документами иностранная компания-пустышка взыскивает через суд фиктивный долг с российской фирмы (иногда с заблокированным за сомнительные операции счетом) и тем самым добивается "чистоты" происхождения средств - деньги переводятся не напрямую из компании в компанию, а через службу судебных приставов. В модификации этой схемы, которую стали использовать обнальщики, одной из сторон выступает физлицо. Банки при этом не имеют права препятствовать исполнению решений суда.

Для предотвращения использования исполнительных документов для обналичивания со стороны регулятора необходима разработка специального порядка работы с такими клиентами, предоставления банкам механизма отказа в исполнении документов при подозрении в сомнительности, говорит представитель банка "Открытие". "Необходимо проведение работы и с отдельными нотариусами, которые регулярно оформляют документы по фиктивным схемам", - указывают в банке.

Всего через выдачи гражданам обнальщики сняли 27 млрд рублей (72% всех обналиченных за полгода средств). Без учета новых схем суммарный объем обналичивания сократился в 1,4 раза.