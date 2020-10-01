В четверг стартовал очередной сезон баскетбольной Евролиги. От нашей страны в самом престижном клубном турнире Старого Света выступают ЦСКА, "Зенит" и "Химки".

Армейцам предстоял непростой выезд в гости к "Барселоне", а питерцы в Стамбуле встречались с турецким "Анадолу Эфесом". На момент подписания номера "РГ" в печать результаты этих матчей не были известны.

В пятницу тест на прочность предстоит пройти подмосковным "Химкам". Соперник команды Куртинайтиса - греческий "Панатинаикос".

А тем временем два российских клуба - "Локомотив-Кубань" и УНИКС - начали поход за титулом в Кубке Европы.

Кубанцы дома одолели "Антверпен" - 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15). Самым результативным в составе победителей стал Джордан Кроуфорд, набравший 21 очко. Алан Уильямс был близок к дабл-даблу с 19 очками и 9 подборами. Уилл Каммингс завершил игру с 17 очками.

Комментируя итоги поединка на послематчевой пресс-конференции, главный тренер "Локо" Евгений Пашутин отметил, что в первой половине игроки его команды не были похожи сами на себя:

- Тяжелая игра, но я рад, что во второй половине игры парни смогли поймать нужный ритм и найти свою игру. В перерыве мы поговорили с ребятами о том, что нужно играть агрессивнее, выкладываться на максимум, вернуть себе контроль "в краске" и сыграть плотнее против лидеров соперника. В результате мы стали играть в умный баскетбол, быстрее двигать мяч и доверять друг другу.

А вот казанский УНИКС на выезде уступил итальянскому клубу "Умана Рейер" - 78:85 (21:19, 18:26, 16:27, 23:13).

В составе итальянского клуба 16 очками отметился Майкл Брамос. Атакующий защитник казанцев Джамар Смит закончил матч с 25 очками, реализовав 9 из 13 бросков с игры.