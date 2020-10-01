В тюремном ведомстве продолжают действовать усиленные меры против распространения коронавируса. Об этом сообщил в интервью "РГ" главный внештатный инфекционист ФСИН Григорий Каминский.

В казенных домах открыта "горячая линия" для контроля за эпидемиологической ситуацией. А больницы казенных домов подготовлены к развертыванию дополнительных мест для зараженных коронавирусом, если вдруг понадобится.

Появились сообщения, что столичные СИЗО сняли ограничения, введенные из-за коронавируса, правозащитники общественных наблюдательных комиссий возобновили обходы. Как в целом по стране: в тюрьмах снимается особый режим?

Григорий Каминский: Мы продолжаем бороться: пандемия не закончена. Тем более это актуально сейчас, в период обострения ситуации. В отношении исправительных учреждений ограничительные мероприятия и меры предосторожности будут соблюдаться усиленно и вплоть до полного исчезновения угрозы. Для нас очень важно сохранить здоровье наших сотрудников, а также осужденных и подследственных, поэтому мы всегда просим относиться их родственников и близких людей с пониманием к нашим строгим профилактическим мерам. Они вынуждены и крайне необходимы.

Когда пандемия началась, многие эксперты опасались, что в тюрьмах вирус ничто не остановит…

Григорий Каминский: Мы провели большой комплекс организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые дали результат. За весь период пандемии нами было выявлено и лабораторно подтверждено 1465 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. При этом выздоровело 1369 человек. Таким образом, заболевших у нас сейчас 96. Все они получают необходимое лечение в амбулаторных и стационарных условиях, в том числе в государственных учреждениях здравоохранения. В настоящее время на стационарном лечении в медико-санитарных частях с COVID-19 находятся 10 пациентов. В целом, конечно, отмечается планомерное снижение выявления случаев COVID-19. Динамика прироста новых случаев заболевания среди сотрудников УИС в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 5,3 процента, среди осужденных и лиц, заключенных под стражу, - на 10,2 процента.

Кто тестирует заключенных на коронавирус?

Григорий Каминский: Проведением лабораторных исследований по выявлению новой коронавирусной инфекции сейчас у нас занимаются 49 лабораторий, работающих в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы. За время пандемии дополнительно развернуто еще 2 лаборатории. На сегодня проведено 263 790 лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 172 677 исследований - в подведомственных иммунологических лабораториях.

Объем тестирования подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работников уголовно-исполнительной системы составил 33 421,73 на 100 тысяч человек, что на 6,8 процента превышает среднероссийский показатель - 31 292,52 на 100 тысяч населения.

Для оперативного получения информации и мониторинга ситуации в учреждениях мы организовали работу круглосуточной "горячей линии".

В тюремном ведомстве действует круглосуточная "горячая линия" для отслеживания эпидемиологической ситуации в казенных домах

Достаточно ли лекарств в медчастях и тюремных больницах?

Григорий Каминский: Медицинские организации уголовно-исполнительной системы во время пандемии были своевременно обеспечены необходимыми при коронавирусе лекарственными препаратами. Лекарства приобретены в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Недостатка в лекарствах мы не испытываем, с этим все в порядке.

Кроме того, все филиалы медико-санитарных частей ФСИН России обеспечены основными группами лекарственных препаратов в полном объеме.

Какие меры принимаются сейчас?

Григорий Каминский: Создан оперативный штаб и утвержден план неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь реализовывались мероприятия, направленные на недопущение заноса инфекции в наши учреждения.

С учетом специфики содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу в наших учреждениях повышается риск массовых заболеваний. Поэтому любое не взвешенное решение, неисполнение предостережений главного санитарного врача, нарушение профилактических мер могут привести к серьезным последствиям. В местах лишения свободы все обостряется, в том числе и любые заболевания. Все это необходимо учитывать.

Для оперативного получения информации и мониторинга эпидемиологической ситуации в учреждениях УИС мы организовали работу круглосуточной горячей линии.

В тюремных больницах создавались специальные красные зоны? Коек там хватает?

Григорий Каминский: Во все подведомственные учреждения направлены указания о принятии необходимых мер по организации оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в том числе развертыванию коек для стационарного лечения с созданием условий для проведения кислородной поддержки, оказания амбулаторной помощи, изоляции и обсервации.

Всего в 64 филиалах медико-санитарных частей ФСИН России было предусмотрено 609 стационарных коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 161 койка для тяжелых пациентов, требующих вентиляции легких. Кроме того, предусмотрена маршрутизация пациентов с тяжелыми формами заболевания в государственные учреждения здравоохранения.

В целях оперативного реагирования на изменяющуюся эпидемическую обстановку, в медицинских организациях ФСИН России сформирован оперативный резерв из 109 медицинских работников, включающий в себя врачей анастезиологов-реаниматологов, терапевтов, инфекционистов, врачей-лаборантов, средний медицинский персонал. С апреля по август 2020 года эти бригады выезжали в 6 территориальных органов ФСИН России с наиболее сложной эпидемической обстановкой.

Как в следственных изоляторах обстоят дела?

Григорий Каминский: в следственных изоляторах регионов с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой поэтапно вводился режим особых условий с целью предупреждения заноса и распространения инфекции среди подозреваемых и обвиняемых, личный состав был переведен на казарменное положение, обеспечено размещение и питание персонала на территории учреждений. В каждом территориальном органе был определен один следственный изолятор для приема поступающих заключенных.

В период действия режима особых условий приостановлены проведение краткосрочных и длительных свиданий, выезды за пределы учреждений, прием посылок, бандеролей, передач. Введен особый порядок допуска в учреждения ФСИН России, проведение судебно-следственных действий и свиданий с адвокатами было организовано в помещениях, через стекло, с использованием средств индивидуальной защиты с последующей обработкой помещений дезинфицирующим раствором и обеззараживанием воздуха бактерицидными облучателями, так называемые рециркуляторами.

То есть просто так в СИЗО или колонию не зайти даже человеку с удостоверением, дающим право заходить куда угодно?

Григорий Каминский: На всех объектах уголовно-исполнительной системы организованы медицинские "фильтры" с проведением ежедневных медицинских осмотров работников учреждений и измерением температуры тела.

В учреждениях создан неснижаемый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, термометров, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы). Подготовлено медицинское оборудование (аппараты для искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, пульсоксиметры и др.). Проведено обучение медицинского персонала вопросам профилактики коронавирусной инфекции, в том числе с использованием дистанционного метода обучения.

В итоге нам удалось предупредить массовое проникновение коронавирусной инфекции в учреждения уголовно-исполнительной системы, создать условия для изоляции и лечения больных, развернуть на базах имеющихся иммунологических лабораторий ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции.

Но все-таки вирус все еще опасен. Если вдруг понадобится расширять в больницах "красную зону", вы справитесь?

Григорий Каминский: Разработан план поэтапного развертывания дополнительного коечного фонда в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы для приема лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию с возможностью увеличения количества коек при ухудшении эпидемиологической ситуации.

В конце лета стало известно, что в США порядка 53 тысяч заключенных инфицированы коронавирусом и по меньшей мере 1000 осужденных умерли от заболевания. Были ли в российских исправительных учреждениях летальные случаи от коронавируса?

Григорий Каминский: Имел место случай, когда в исправительной колонии Свердловской области скончался осужденный от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, по поводу которого длительное время находился под диспансерным наблюдением и лечением. В период его очередного лечения ему провели дополнительное обследование и обнаружили коронавирус. Мужчину перевели из профильного отделения в отделение по оказанию помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Однако несмотря на все усилия медицинских работников, коронавирусная инфекция усугубила течение имеющегося хронического заболевания.

Такой случай был. На фоне такой разницы в цифрах с США могут возникнуть вопросы о якобы намеренном занижении статистики, не документировании либо переписывании диагнозов, однако следует отметить, что в нашей системе здравоохранения это невозможно. Любая смерть в учреждении проверяется следственными органами и проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливающая причину смерти. Судмедэксперты не относятся к системе ФСИН. Они являются лицами независимыми ни от одной государственной структуры и несут серьезную ответственность за свою работу, вплоть до уголовной. Поэтому укрыть что-либо в нашей системе просто нереально.

Можно уточнить возраст пациента, если это, конечно, не является медицинской тайной?

Григорий Каминский: 64 года.

А в целом как обстоят дела со смертностью в казенных домах?

Григорий Каминский: По итогам 2019 года общая смертность в учреждениях уголовно-исполнительной системы снизилась на 10,5 процента, при этом смертность от заболеваний снизилось на 13,1 процентов, в том числе от туберкулеза - на 11,6 процентов, ВИЧ-инфекции на - 18,7 процентов, и заболеваний сердечнососудистой системы снизилась на 11,0 процентов.

Количество больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза в исправительных учреждениях снизилось на 13,1 процентов.

По итогам первого полугодия 2020 года общая смертность в учреждениях УИС снизилась на 7,2 процента, смертность от заболеваний - на 7,6 процентов том числе от туберкулеза - на 22,2 процента, от ВИЧ-инфекции - на 13,3 процента и заболеваний сердечнососудистой системы снизилась на 4,7 процентов.

Количество больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза в исправительных учреждениях снизилось на 18,8 процентов.

В сравнении с 2018 годом общее количество зарегистрированных заболеваний снизилось на 3,1 процент, впервые выявленных заболеваний - на 4,4 процента. При этом количество впервые выявленных инфекционных и венерических заболеваний снизилось на 14,8%, психических расстройств - на 5,9 процентов, болезней органов дыхания - на 5,5 процентов.

Как много в медицинской службе ФСИН врачей онкологов, кардиологов и врачей других узких специальностей? Каких специалистов не хватает?

Григорий Каминский: Все зависит от конкретных медицинских учреждений. В некоторых имеются врачи узких специальностей, в некоторых они работают на четверть ставки и приходят по определенному графику. Также есть практика приглашения из государственных медицинских учреждений необходимых специалистов в каждом конкретном случае.

Следует отметить, что в ряде территорий уровень укомплектованности медицинским персоналом ниже среднего по УИС, что связано с общим кадровым дефицитом медицинских работников в отдельных субъектах РФ.

Одной из причин сложившейся ситуации является дисбаланс заработной платы медицинских работников в погонах и гражданского персонала. Уровень заработной платы гражданского персонала превышает размер денежного довольствия сотрудников за счет дополнительных выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

В ряде медико-санитарных частей дисбаланс заработной платы и денежного довольствия медицинских работников составляет от 10 до 30 процентов. Особенно остро данный вопрос стоит в МСЧ-50 (Московская область), МСЧ-77 (г. Москва), в МСЧ-78 (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область), в которых дисбаланс заработной платы по врачам составляет от 35 до 56 процентов, по среднему медицинскому персоналу более 30 процентов.

Кроме того, медицинские работники медицинских организаций УИС не являются участниками программы "Земский доктор", что способствует их оттоку из медицинских организаций УИС.

Есть ли у заключенных доступ к гражданской медицине, в каких случаях?

Григорий Каминский: В случае отсутствия возможности оказания медицинской помощи в учреждениях УИС, лица, заключенные под стражу и отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций. Для получения медицинской помощи нет разницы в том, находится ли человек в СИЗО, или содержится в исправительном учреждении. Если пациент нуждается в помощи, она будет ему оказана.

Надо сказать, что в процессе функционирования медицинская служба уголовно-исполнительной системы осуществляет тесное взаимодействие с государственной системой здравоохранения в вопросах оказания высокоспециализированной медицинской помощи, требующей наличия специальных условий для ее оказания, эксплуатации дорогостоящего оборудования и соответствующей подготовки медицинских специалистов, на основании взаиморасчетов за оказанные услуги.

Могут ли заключенные иметь при себе свои медицинские документы и лекарства?

Григорий Каминский: Новые правила внутреннего распорядка исправительных учреждений разрешают иметь при себе медицинские документы, их копии и различные выписки из них. Однако лекарства без назначения врача осужденным иметь при себе запрещается. Это требование продиктовано, прежде всего, лекарственной безопасностью, потому что прием медпрепаратов без контроля может нанести серьезный, а порой непоправимый вред здоровью.