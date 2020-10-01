Более 4 миллионов должников находятся в списках невыездных. Таковы свежие данные службы судебных приставов. Даже в период действия жестких ограничительных мер и полного закрытия границ судебные приставы продолжали активно пополнять списки невыездных. ­Потому сегодня, когда какие-то страны стали открывать свои двери, некоторых граждан вновь стали останавливать в аэропортах.

В управлении ФССП по Москве рассказали историю 30-летнего жителя столицы, задолжавшего по коммунальным счетам более 60 тысяч рублей. Ему закрыли выезд, и это сработало. "После неудачной попытки мужчины вылететь за границу, ему пришлось погасить задолженность по исполнительному производству в полном объеме", рассказали в столичном управлении ведомства. Всего за восемь месяцев этого года судебные приставы вынесли 5,9 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд . Это рекордные цифры. Несмотря на текущую ситуацию, многих людей такая мера пугала. Невыездные заплатили 27 млрд рублей, чтобы снять запреты.

Однако закрыты далеко не все счета. Общий долг граждан, которые числятся в списках невыездных, составляет 1,7 триллиона рублей. Понятно, что до поры многие не особо боялись красного света на границе, так как граница из-за пандемии и так была на замке. Однако сейчас ситуация постепенно меняется, и некоторые невыездные потянулись к кассам.

Например, как рассказали в Федеральной службе судебных приставов, некий житель Северной Осетии выплатил в полном объеме задолженность после того, как судебные приставы ограничили его в праве выезда за пределы Российской Федерации. А сумма долга составляла 544 тысячи рублей.

"Судебным приставом-исполнителем установлено, что должник является получателем пенсии, в связи с чем в региональное управление Пенсионного фонда направлено постановление об удержании 50 процентов из его дохода, - рассказывают в ведомстве. - Также сотрудником службы принято решение ограничить гражданина в праве выезда за пределы страны. Ограничение выезда оказалось эффективной мерой воздействия. В однодневный срок со дня получения должником информации об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации, задолженность была погашена в полном объеме. В тот же день была оплачена и сумма исполнительского сбора в размере 38 тысяч рублей".

А жительница города Комсомольск Ивановской области рассчиталась с банком, чтобы провести осенний отпуск за границей. Как рассказывают в службе судебных приставов, ее долг составлял 170 тысяч рублей.

"Получив постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, женщина связалась по телефону с сотрудником службы судебных приставов и проконсультировалась по поводу оплаты долга, рассказывают в ведомстве. - Поскольку в ее планы входил отпуск за рубежом, который отменять не пожелала, она полностью погасила задолженность по кредиту, включая исполнительский сбор в размере 11 900 рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, ограничения, принятые судебным приставом, отменены".

Теперь женщина может спокойно ехать в жаркие страны: в те из них, которые пускают туристов.

Любопытное наблюдение: больше всего невыездных не в Москве, что казалось бы логичным, а в Краснодарском крае. За восемь месяцев на Кубани судебными приставами за восемь месяцев вынесено 292 тысячи постановлений об ограничении выезда. Из них на начало сентября в списках оставались 212 тысяч должников. Значит, платить кубанские невыездные пока не спешили.

Зато в Москве должники более чувствительные к красному свету на рубеже. В течение 8 месяцев было вынесено 283 тысячи постановлений об ограничении выезда. На начало сентября в списках остались 50 тысяч человек.

Судебные приставы рекомендуют всем гражданам регулярно проверять себя в базе данных ведомства на долги. Особенно важно это сделать перед заграничными поездками.

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов есть сервис "Банк данных исполнительных производств", с помощью которого можно узнать об имеющихся задолженностях и произвести их оплату, не выходя из дома. Также это можно сделать через приложение "ФССП", установив его на мобильное устройство. Но лучше открыть личный кабинет на сайте ведомства и напрямую получать данные.