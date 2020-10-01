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Рубрика: Происшествия

Границу закрывают приставы

Невыездными значатся более четырех миллионов должников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Более 4 миллионов должников находятся в списках невыездных. Таковы свежие данные службы судебных приставов. Даже в период действия жестких ограничительных мер и полного закрытия границ судебные приставы продолжали активно пополнять списки невыездных. ­Потому сегодня, когда какие-то страны стали открывать свои двери, некоторых граждан вновь стали останавливать в аэропортах.
Фото: Михаил Фомичев/ТАСС Фото: Михаил Фомичев/ТАСС
Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

В управлении ФССП по Москве рассказали историю 30-летнего жителя столицы, задолжавшего по коммунальным счетам более 60 тысяч рублей. Ему закрыли выезд, и это сработало. "После неудачной попытки мужчины вылететь за границу, ему пришлось погасить задолженность по исполнительному производству в полном объеме", рассказали в столичном управлении ведомства. Всего за восемь месяцев этого года судебные приставы вынесли 5,9 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд . Это рекордные цифры. Несмотря на текущую ситуацию, многих людей такая мера пугала. Невыездные заплатили 27 млрд рублей, чтобы снять запреты.

Фото: feverpitched / istock
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Однако закрыты далеко не все счета. Общий долг граждан, которые числятся в списках невыездных, составляет 1,7 триллиона рублей. Понятно, что до поры многие не особо боялись красного света на границе, так как граница из-за пандемии и так была на замке. Однако сейчас ситуация постепенно меняется, и некоторые невыездные потянулись к кассам.

Например, как рассказали в Федеральной службе судебных приставов, некий житель Северной Осетии выплатил в полном объеме задолженность после того, как судебные приставы ограничили его в праве выезда за пределы Российской Федерации. А сумма долга составляла 544 тысячи рублей.

"Судебным приставом-исполнителем установлено, что должник является получателем пенсии, в связи с чем в региональное управление Пенсионного фонда направлено постановление об удержании 50 процентов из его дохода, - рассказывают в ведомстве. - Также сотрудником службы принято решение ограничить гражданина в праве выезда за пределы страны. Ограничение выезда оказалось эффективной мерой воздействия. В однодневный срок со дня получения должником информации об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации, задолженность была погашена в полном объеме. В тот же день была оплачена и сумма исполнительского сбора в размере 38 тысяч рублей".

А жительница города Комсомольск Ивановской области рассчиталась с банком, чтобы провести осенний отпуск за границей. Как рассказывают в службе судебных приставов, ее долг составлял 170 тысяч рублей.

"Получив постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, женщина связалась по телефону с сотрудником службы судебных приставов и проконсультировалась по поводу оплаты долга, рассказывают в ведомстве. - Поскольку в ее планы входил отпуск за рубежом, который отменять не пожелала, она полностью погасила задолженность по кредиту, включая исполнительский сбор в размере 11 900 рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, ограничения, принятые судебным приставом, отменены".

Фото: Из личного архива Елены Беловой
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Теперь женщина может спокойно ехать в жаркие страны: в те из них, которые пускают туристов.

Любопытное наблюдение: больше всего невыездных не в Москве, что казалось бы логичным, а в Краснодарском крае. За восемь месяцев на Кубани судебными приставами за восемь месяцев вынесено 292 тысячи постановлений об ограничении выезда. Из них на начало сентября в списках оставались 212 тысяч должников. Значит, платить кубанские невыездные пока не спешили.

Зато в Москве должники более чувствительные к красному свету на рубеже. В течение 8 месяцев было вынесено 283 тысячи постановлений об ограничении выезда. На начало сентября в списках остались 50 тысяч человек.

Судебные приставы рекомендуют всем гражданам регулярно проверять себя в базе данных ведомства на долги. Особенно важно это сделать перед заграничными поездками.

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов есть сервис "Банк данных исполнительных производств", с помощью которого можно узнать об имеющихся задолженностях и произвести их оплату, не выходя из дома. Также это можно сделать через приложение "ФССП", установив его на мобильное устройство. Но лучше открыть личный кабинет на сайте ведомства и напрямую получать данные.

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