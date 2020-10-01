Центр Гамалеи раскрыл подробности испытаний вакцины от коронавируса

По его словам, это знает только компьютер, который все зашифровал. А пациенту присваивается код. Такой код поможет избежать введения добровольцу один раз вакцины, а второй раз - плацебо и наоборот. Только после завершения испытаний все добровольцы узнают, что им вводили.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована в России 11 августа, пройдя перед этим все стадии доклинических и клинических исследований. Она получила название "Спутник V". Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что это так называемая векторная вакцина,​ когда доставщиком в организм генного материала вируса, вызывающего опасное заболевание,​ служит другой безобидный вирус, который и называется "вектором". В случае с вакциной против COVID-19 в качестве векторов использовались два штамма аденовирусов, легко проникающие в организм человека, но не способные в нем размножаться.

Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования начались 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо - это необходимо для проверки эффективности вакцины.