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01.10.2020 20:46
Рубрика: В мире

Не боятся рисковать

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Бразильский опыт гиперинфляции в 1980-1990-е годы, когда ее уровень достигал 235 процентов в годовом исчислении, наложил на финансовую систему страны значимый отпечаток. "Гиперинфляция просто уничтожила накопления населения, - рассказал "РГ" экс-заместитель министра планирования Бразилии по экономическим вопросам и бывший член Управляющего совета Национального банка экономического и социального развития Рауль Веллозо. - Она способствовала тому, что в банки пошли даже люди с низким достатком. Тогда появилась возможность открывать вклады на очень короткие сроки, до одного месяца и даже дня".

Сегодня, когда инфляция в Бразилии достигла низких показателей, краткосрочные вклады стали не такими рентабельными, но сохранили свою популярность среди населения. Наибольшим спросом пользуются накопительные вклады, проценты по которым падают на счета бразильцев каждый месяц. Но, поскольку ставка Центрального банка за последний год снизилась с 6,5 до двух процентов годовых, потянув вниз и доходность вкладов, теперь бразильцы все больше обращают внимание на более рискованные активы.

Ставки по депозитам снизились, поэтому бразильцев потянуло на более рискованные активы

"Это привело к тому, что за последние два-три года количество инвесторов на бразильском фондовом рынке среди физлиц выросло на 90 процентов, - поделился с "РГ" Эдуардо Шрёдер, основатель бразильского портала по обучению детей финансовой грамотности. - Большая часть населения не имеет финансового образования. Бразильцы по большей части не сильно переживают из-за использования кредитных карт, штрафы по просрочкам которых достигают 400 процентов годовых. Это привело к тому, что многие оказались в должниках и вынуждены постоянно перекредитовываться".

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