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01.10.2020 00:00
Рубрика: Власть

В армию. Подальше от COVID

Три особенности начавшегося сегодня солдатского призыва
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
В России официально стартовал осенний призыв на военную службу. В ближайшие три месяца военкоматы поставят в армию и другие силовые структуры 128 тысяч молодых солдат.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Это на семь тысяч меньше, чем было призвано весной. Руководство Минобороны России жестко придерживается курса на профессионализацию Вооруженных сил, потому свой заказ на "срочников" из года в год сокращает. Сегодня контрактников в армии больше, чем призывников. Такая же тенденция наблюдается в других ведомствах, где законом предусмотрена военная служба. А кое-где, например, у пограничников, от этой категории бойцов удалось отказаться вовсе.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Другая особенность - география набора призывников. Если весной в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним отправки на службу новобранцев не было (по закону, ее там организуют раз в год), то сейчас "солдатская" кампания пройдет в России повсеместно.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковника Евгения Бурдинского, осенью и зимой к призывной кампании присоединятся 53 муниципальных образования десяти субъектов РФ. Конкретно - Республика Коми, Красноярский, Камчатский и Пермский края, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, а также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

Наконец, третья и, пожалуй, главная особенность осеннего призыва в армию. Его проведут в условиях беспрецедентных мер безопасности для здоровья новобранцев и тех, кто отправляет их на службу. Причина таких строгостей известна - вновь набирающая обороты пандемия коранавируса.

В миллионной Российской армии этот вирус, в общем-то, не свирепствует. По данным на вечер 29 сентября, он был обнаружен всего у 604 военнослужащих - невысокий показатель. Тем не менее минобороны заранее выстраивает на пути COVID жесткий карантинно-эпидемиологический барьер.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Мероприятия, связанные с призывом граждан на службу, будут проводиться с учетом опыта весенней призывной кампании и реализации мер, исключающих проникновение новой коронавирусной инфекции в Вооруженные силы", - объяснил генерал Бурдинский. Опыт этот, считают в Генштабе, показал высокую эффективность. А, значит, может быть использован вновь.

О некоторых мерах безопасности для призывников осени-2020 уже известно. К примеру, по словам Бурдинского, доставлять их на сборные пункты и к местам военной службы станут на транспорте, который заранее пройдет специальную обработку.

Осенний призыв проведут в условиях беспрецедентных мер безопасности для здоровья новобранцев

Как и весной, ребят с гарантированной отсрочкой от армии, скорее всего, вызывать в военкоматы не станут - решения об их временном освобождении от службы примут заочно. Во время работы медкомиссий постараются избежать скученности. На призывных пунктах будут следить за соблюдением социальной дистанции между призывниками. И там, и там наверняка заранее создадут запасы необходимого медицинского имущества, включая средства защиты органов дыхания, экспресс-тесты на COVID-19, приборы для кварцевания помещений и дезинфицирующие растворы.

Уточнение данных о призывниках, вероятно, вновь обойдется без вызова их в комиссариаты - это можно будет сделать по телефону и видеосвязи. На медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинских команд направят лишь тех новобранцев, чей тест на коронавирус покажет отрицательный результат. А если COVID у кого-то из ребят подтвердится, то на карантин посадят всю призывную команду. Носителя вируса, разумеется, отправят лечиться.

Власть Безопасность Армия Призыв в армию

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