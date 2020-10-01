В России официально стартовал осенний призыв на военную службу. В ближайшие три месяца военкоматы поставят в армию и другие силовые структуры 128 тысяч молодых солдат.

Это на семь тысяч меньше, чем было призвано весной. Руководство Минобороны России жестко придерживается курса на профессионализацию Вооруженных сил, потому свой заказ на "срочников" из года в год сокращает. Сегодня контрактников в армии больше, чем призывников. Такая же тенденция наблюдается в других ведомствах, где законом предусмотрена военная служба. А кое-где, например, у пограничников, от этой категории бойцов удалось отказаться вовсе.

Другая особенность - география набора призывников. Если весной в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним отправки на службу новобранцев не было (по закону, ее там организуют раз в год), то сейчас "солдатская" кампания пройдет в России повсеместно.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковника Евгения Бурдинского, осенью и зимой к призывной кампании присоединятся 53 муниципальных образования десяти субъектов РФ. Конкретно - Республика Коми, Красноярский, Камчатский и Пермский края, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, а также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

Наконец, третья и, пожалуй, главная особенность осеннего призыва в армию. Его проведут в условиях беспрецедентных мер безопасности для здоровья новобранцев и тех, кто отправляет их на службу. Причина таких строгостей известна - вновь набирающая обороты пандемия коранавируса.

В миллионной Российской армии этот вирус, в общем-то, не свирепствует. По данным на вечер 29 сентября, он был обнаружен всего у 604 военнослужащих - невысокий показатель. Тем не менее минобороны заранее выстраивает на пути COVID жесткий карантинно-эпидемиологический барьер.

"Мероприятия, связанные с призывом граждан на службу, будут проводиться с учетом опыта весенней призывной кампании и реализации мер, исключающих проникновение новой коронавирусной инфекции в Вооруженные силы", - объяснил генерал Бурдинский. Опыт этот, считают в Генштабе, показал высокую эффективность. А, значит, может быть использован вновь.

О некоторых мерах безопасности для призывников осени-2020 уже известно. К примеру, по словам Бурдинского, доставлять их на сборные пункты и к местам военной службы станут на транспорте, который заранее пройдет специальную обработку.

Осенний призыв проведут в условиях беспрецедентных мер безопасности для здоровья новобранцев

Как и весной, ребят с гарантированной отсрочкой от армии, скорее всего, вызывать в военкоматы не станут - решения об их временном освобождении от службы примут заочно. Во время работы медкомиссий постараются избежать скученности. На призывных пунктах будут следить за соблюдением социальной дистанции между призывниками. И там, и там наверняка заранее создадут запасы необходимого медицинского имущества, включая средства защиты органов дыхания, экспресс-тесты на COVID-19, приборы для кварцевания помещений и дезинфицирующие растворы.

Уточнение данных о призывниках, вероятно, вновь обойдется без вызова их в комиссариаты - это можно будет сделать по телефону и видеосвязи. На медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинских команд направят лишь тех новобранцев, чей тест на коронавирус покажет отрицательный результат. А если COVID у кого-то из ребят подтвердится, то на карантин посадят всю призывную команду. Носителя вируса, разумеется, отправят лечиться.