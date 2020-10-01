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Рубрика: Власть

Пойти на жертву

Cуд обязал оплачивать потерпевшим адвоката из казны
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение в свежем обзоре судебной практики: расходы жертв преступлений на адвоката должны компенсироваться из казны. Потом государство вправе взыскать эти деньги непосредственно с осужденного.

Поводом стала история в Республике Алтай: местный житель был осужден за избиение женщины. В ходе процесса она потратила 15 тысяч рублей на адвоката. Изначально суд постановил взыскать эти деньги с осужденного. Но Восьмой кассационный суд внес поправку: деньги женщине должна выплатить казна, а уже потом государство взыщет их с преступников.

Фото: Илья Питалев / ТАСС
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Советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян уверен, что данное разъяснение сможет стимулировать потерпевших к более частому обращению за адвокатской помощью. По его словам, поддержка адвоката, например, может понадобиться, когда следователь тянет с официальным признанием человека потерпевшим.

"В моей практике потерпевшие часто приглашают адвокатов, поскольку самостоятельно не ориентируются в правовых вопросах и не всегда доверяют стороне обвинения, - говорит адвокат Виктор Погудин. - Потерпевшим не всегда удается самостоятельно добиться возбуждения уголовного дела, если дело касается преступлений небольшой тяжести или мошенничества. В таких случаях помощь профессионального участника процесса необходима, конечно же, он должен знать тонкости работы стороны обвинения, чтобы добиться нужного результата".

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