Cуд обязал оплачивать потерпевшим адвоката из казны

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение в свежем обзоре судебной практики: расходы жертв преступлений на адвоката должны компенсироваться из казны. Потом государство вправе взыскать эти деньги непосредственно с осужденного.

Поводом стала история в Республике Алтай: местный житель был осужден за избиение женщины. В ходе процесса она потратила 15 тысяч рублей на адвоката. Изначально суд постановил взыскать эти деньги с осужденного. Но Восьмой кассационный суд внес поправку: деньги женщине должна выплатить казна, а уже потом государство взыщет их с преступников.

Советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян уверен, что данное разъяснение сможет стимулировать потерпевших к более частому обращению за адвокатской помощью. По его словам, поддержка адвоката, например, может понадобиться, когда следователь тянет с официальным признанием человека потерпевшим.

"В моей практике потерпевшие часто приглашают адвокатов, поскольку самостоятельно не ориентируются в правовых вопросах и не всегда доверяют стороне обвинения, - говорит адвокат Виктор Погудин. - Потерпевшим не всегда удается самостоятельно добиться возбуждения уголовного дела, если дело касается преступлений небольшой тяжести или мошенничества. В таких случаях помощь профессионального участника процесса необходима, конечно же, он должен знать тонкости работы стороны обвинения, чтобы добиться нужного результата".