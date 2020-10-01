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01.10.2020 14:58
Рубрика: Экономика

Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока - 2"

Текст: Сергей Тихонов
Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2" получила разрешение датского энергетического агентства (DEA) на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе Дании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датского регулятора.
Фото: Nord Stream 2/РИА Новости Фото: Nord Stream 2/РИА Новости
Фото: Nord Stream 2/РИА Новости

В документе DEA говорится, что разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" выдано с условием выполнения ряда требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе страны. Указывается, что использование газопровода возможно только после испытаний хотя бы одной из двух его линий.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Заявка на получение этого разрешения была подана компанией-оператором строительства в ноябре 2019 года.

Сейчас в Nord Stream 2 оцениваются различные варианты достройки газопровода. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб "Северного потока-2" из 2460 км. Строительство было прервано в конце 2019 года из-за санкций США против судов европейских компаний, участвующих в прокладке труб для российских газопроводов в Европу.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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