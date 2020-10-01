Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока - 2"

Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2" получила разрешение датского энергетического агентства (DEA) на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе Дании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датского регулятора.

В документе DEA говорится, что разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" выдано с условием выполнения ряда требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе страны. Указывается, что использование газопровода возможно только после испытаний хотя бы одной из двух его линий.

Заявка на получение этого разрешения была подана компанией-оператором строительства в ноябре 2019 года.

Сейчас в Nord Stream 2 оцениваются различные варианты достройки газопровода. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб "Северного потока-2" из 2460 км. Строительство было прервано в конце 2019 года из-за санкций США против судов европейских компаний, участвующих в прокладке труб для российских газопроводов в Европу.