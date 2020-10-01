Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2", получила разрешение датского энергетического агентства (DEA) на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе Дании.

В документе DEA говорится, что право на эксплуатацию "Северного потока-2" выдано с условием выполнения ряда требований, обеспечивающих безопасное использование газопровода на континентальном шельфе страны, которое возможно только после испытаний хотя бы одной из двух линий трубопровода.

Заявка на получение разрешения была подана компанией - оператором строительства еще в ноябре 2019 года. Официально разрешение ничего не меняет в нынешнем состоянии проекта, но это очередное подтверждение, его важности для Европы. "Выдача разрешения говорит о том, что санкционно-политическая собака лает, а караван работы над проектом идет", - сказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Сейчас в Nord Stream 2 оцениваются различные варианты достройки газопровода. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб "Северного потока-2" из 2460 км. Строительство было прервано в конце 2019 года из-за санкций США против судов европейских компаний, участвующих в прокладке труб для российских газопроводов в Европу.

С тех пор политическое давление на проект усилилось. Этим летом об отказе страховать суда, в этом случае уже российские, используемые для строительства газопровода, объявила Международная группа клубов взаимного страхования ответственности судовладельцев (International Group of P&I Clubs), мотивировав его риском американских санкций. Под их угрозой также оказались порта и верфи обслуживающие эти суда.

Выдача разрешения на эксплуатацию "Северного потока-2" очередное подтверждение, что проект важен для Европы

Ранее компания Nord Stream 2 AG, выступила с заявлением, что если США введут дополнительные санкции, то они затронут более 120 компаний из 12 стран Европы. Будут заблокированы около 700 млн евро инвестиций, выделенных только на завершение строительства газопровода. Кроме того, эти санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе около 8 млрд евро, вложенных в "Северный поток-2", 3 млрд евро инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии и 750 млн евро - в Чехии. Решения об энергетической политике Европейского союза должны приниматься европейскими странами, подчеркнули в Nord Stream 2.

"Усилия, направленные на то, чтобы помешать этому важному проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен", - говорится в заявлении компании.