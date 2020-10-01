Данила Козловский приступил к съемкам фильма "Карамора"

Многострадальный проект "Карамора", новости о котором "РГ" сообщает начиная с 2017 года, когда о нем впервые было заявлено, вновь обрел почву под ногами. Данила Козловский закончил как режиссер, актер и продюсер работу над фильмом "Чернобыль" и со своей командой разбил новую тарелку, что означает - приступил к съемкам "Караморы". Также в качестве режиссера и продюсера, а еще сыграет в картине главную роль.

Продюсированием и съемками проекта занимается компания DK Entertainment при участии фонда развития российского кинематографа "Кинопрайм", за которым стоит Роман Абрамович. Съемки продлятся до конца года и пройдут в разных локациях, которые пока держатся в секрете - так что новости о "Караморе" еще не раз появятся в наших материалах.

"Авторами картины создается новая вселенная, где самый искушенный зритель найдет для себя что-то интересное - здесь есть пронзительная история любви, зрелищные приключения, ирония и фантастические персонажи", - говорится в релизе, посвященном началу съемок.

Действие разворачивается в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора (Данила Козловский) теряет возлюбленную (Дарья Балабанова) в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.

Напомним, что на презентации канала ТВ-3 три года назад, где было впервые заявлено о проекте, говорилось, в частности, о том, что без "нечистой силы" в нашей истории не обошлось. В "Караморе" появится объяснение тому, что династия Романовых 300 лет находилась у трона. Причина просто - им помогал бессмертный орден вампиров.

На съемочной площадке звездный актерский состав: помимо Козловского и Балабановой, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Никита Кукушкин, Александр Ильин-старший, Игорь Черневич, Федор Лавров, Ольга Бодрова, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Один Ланд Байров, Александр Алябьев, Игорь Гордин и другие. Среди прочих и Николай Комягин - солист группы Shortparis.

"Это самый сложный и амбициозный проект нашей молодой студии DK Entertainment ("Тренер", "Чернобыль"). Оригинальный, умный сценарий, ни на что не похожая вселенная со сложными и интересными характерами, историей большой любви и отличным юмором. Хочется дать этому проекту лучшее. Мы все живем этим фильмом и, надеюсь, зритель почувствует и увидит это на экране", - признается Данила Козловский.

На большой экран, как обещают, "Карамора" выйдет в 2021 году. Продюсеры - Валерий Федорович и Евгений Никишов, Козловский - третий в этом ряду. Автор сценария - Александр Фомин.