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01.10.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил вероятность новой волны падения рубля

Текст: Георгий Панин
После примерно двух недель роста доллара и евро в парах с рублем произошла стремительная коррекция. Биржевой курс рубля укрепился на 1,4 процента, опустив доллар ниже отметки 78. А курс евро снизился до 91,25 рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", назвал причины вчерашнего укрепления рубля и дал прогноз на октябрь:

Фото: AP Photo/Craig Ruttle
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- По все видимости, часть игроков накануне уже успела скинуть длинные позиции в валюте. Стоит отметить и то, что рубль укреплялся на фоне снижения цен на нефть, подтвердив предположение, что зависимость рубля от нее не столь высока.

Не подтверждается и миф о связи ослабления рубля с геополитическими факторами. Фондовый рынок сохранял устойчивость, вопреки обыкновению отыгрывать новости подобного рода. Основной причиной ослабления рубля является динамика валют развивающихся стран. А она последние дни она была отрицательной.

В среду, 1 октября, утром рубль будет умеренно реагировать на динамику на внешних сырьевых и фондовых площадках. Ориентируюсь на диапазон 77- 78 к доллару на открытии.

В течение дня выйдут данные по деловой активности в России, Еврозоне и США. Волатильность валютных пар, вероятнее всего, снизится. К концу дня ожидаю курс USD/RUB вблизи 77, а евро - 90 рублей. К концу недели доллар ожидается в диапазоне 75-77,5 рубля.

Всплеск курса не вызвал роста инфляционных ожиданий и других негативных последствий в экономике.

Также не просматривается причин для новой волны ослабления рубля в октябре. Это может произойти только при резком ухудшении ситуации в экономике, спровоцированным COVID-19 и борьбой с ним при помощи жестких ограничений. Но подобный сценарий в настоящее время отвергается. К тому же на подходе вакцина, на которую возлагают надежды.

Тем не менее, строгий карантин обошелся в 23 процента квартального ВВП. В годовом выражении экономика может потерять около 6 процентов. И медленное восстановление экономики будет сдерживать укрепление рубля.

Так что в октябре ориентируюсь на диапазон 75-80 рублей за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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