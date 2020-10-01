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Рубрика: Экономика

Не одни дома

На удаленку могут перевести до 40% жителей мегаполисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Как минимум до конца года в удаленном формате могут трудиться до 40% работников из крупных городов. Такой прогноз "Российской газете" дали эксперты в области трудовых отношений. При этом минтруд называет гораздо более скромные цифры: к осени после снятия основных ограничений на удаленке оставались 2,5 млн сотрудников предприятий и организаций.

Скорее это была не полная удаленка, а комбинированный режим, когда люди трудятся то в офисе, то дома. Такой формат сейчас стал очень популярен, и его предлагается закрепить в Трудовом кодексе. В период самых серьезных ограничений, по оценке минтруда, на удаленке оказались порядка 6 млн человек.

Комбинированный режим - когда люди трудятся то в офисе, то дома - стал наиболее популярен

ВЦИОМ в конце апреля выяснил, что на удаленной работе находятся 16% населения. Если в России чуть более 70 млн занятых, то 16% - это около 11 млн удаленщиков. При этом очевидно, что в мегаполисах удаленщиков было больше, чем на промышленных и сельскохозяйственных территориях.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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По словам кандидата экономических наук, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмилы Ивановой-Швец, после снятия весенних ограничений удаленно остались работать, по разным оценкам, 20-25% россиян. Еще около 60% вернулись на свои рабочие места, а остальные чередуют работу в офисе с удаленным графиком. "Рост заболеваемости в последние дни должен побудить работодателей позаботиться о здоровье своих сотрудников и перевести их на работу из дома (если это технически и практически возможно). Таким образом численность работающих удаленно возрастет еще на 10-15%", - считает эксперт.

Как уточняет профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина, в связи с возросшими рисками второй волны коронавируса на удаленку могут вернуться госслужащие, работники образования, государственные и муниципальные служащие. Но для них удаленка - это временный формат на период ограничений. "Прогноз числа удаленщиков по причине коронавируса зависит от степени ограничений. Уверена, что уже в ближайшем будущем консерватизм госструктур в вопросе удаленки будет преодолен, но для госслужбы здесь также понадобятся изменения в законодательстве. Для них и для бизнеса актуально скорейшее законодательное закрепление комбинированной занятости. По этому пути уже пошли московские компании, которые так составляют графики присутствия в офисе, чтобы работники как можно реже встречались и контактировали друг с другом", - подчеркивает Локтюхина. По ее мнению, комбинированный удаленно-офисный режим - важное отличие от весенней самоизоляции, когда руководители всех отправляли работать из дома.

2,5 миллиона работников оставались на удаленке после снятия основных карантинных ограничений

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе. В Трудовом кодексе как раз и предлагается закрепить комбинированную дистанционную (удаленную) работу.

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