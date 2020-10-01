Европейские страны намерены ужесточить ограничительные меры

Европейские страны бьют тревогу по поводу всплеска заболевания COVID-19 и намерены ужесточить ограничительные меры.

Париж в боевой готовности

В четверг министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что, если ситуация с всплеском коронавирусной инфекции в Париже не улучшится за выходные, столица страны может быть переведена в режим "максимальной готовности", а все бары и рестораны будут закрыты с понедельника.

"Мы должны предвидеть такую возможность", - сказал Веран на своей еженедельной пресс-конференции, добавив, что власти будут пристально следить за уровнем заражения коронавирусом в течение следующих 48 часов. По словам министра, которого цитирует Guardian, несколько французских областей избежали "быстрой циркуляции" вируса, а несколько городов наоборот находятся в состоянии повышенной готовности. Верна отметил, что в некоторых крупных городах Франции - Лилле, Лионе, Гренобле, Тулузе и Сент-Этьене - рост случаев инфицирования оказался слишком "быстрым и тревожным". В среднем по стране количество случаев заражения возросло в четверг на 9 процентов, составив 13 970 новых случаев за последние 24 часа по сравнению с 12 845 в среду.

Со своей стороны глава управления здравоохранения Парижа Орельен Руссо сообщил радио France Inter, что 34 процента коек интенсивной терапии в столице и пригородах заняты пациентами с COVID-19. Он добавил, что уровень заболеваемости очень высок среди людей в возрасте от 20 до 30 лет, составляя 450 случаев на 100 тысяч человек.

Власти Италии хотят продлить режим ЧП

В четверг в Италии зарегистрировано 2548 новых случаев инфицирования, что впервые с конца апреля превысило две тысячи случаев за один день. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен продлить чрезвычайное положение в стране до января. В четверг он сказал, что попросит парламент продлить нынешнее чрезвычайное положение во второй половине октября, чтобы попытаться избежать всплеска инфекций, наблюдаемого в других европейских странах.

Одновременно в Польше было зарегистрировано рекордное в 1927 количество новых случаев заражения. Министр здравоохранения страны ожидает, что в ближайшие несколько дней количество ежедневных случаев превысит отметку в две тысячи.

В Швеции зафиксирован самый высокий ежедневный показатель с июня - 752 новых случая. Это рекорд с 30 июня, когда агентство здравоохранения зарегистрировало чуть более 800 новых случаев.

Британцам не рекомендуют посещать соседей

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в четверг объявил о запрете на посещение домашних хозяйств в помещениях в Ливерпуле и нескольких других городах северной Англии после быстрого роста числа случаев заболевания в этих регионах. Власти также рекомендуют гражданам воздерживаться от несущественных поездок, занятий физкультурой в помещении и посещения домов престарелых, за исключением исключительных обстоятельств.

Главный научный советник британского правительства сэр Патрик Валланс предупредил власти, что в некоторых частях страны наблюдается "быстрый рост заражений", добавив, что "дела определенно движутся в неправильном направлении". Главный врач Британии Крис Уитти сообщил, что "количество людей, попадающих в реанимацию, значительно возросло".

Меркель призвала немцев быть разумными

Число случаев коронавируса в Германии выросло на 2503 до 291 722 в четверг, что является вторым по величине показателем прироста случаев инфицирования в стране с апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан "соблюдать правила и быть разумными". Ранее Меркель объявила о ряде новых мер, направленных на блокировку недавнего всплеска инфекций в Германии. Она сказала, что собрания в общественных местах будут ограничены до 50 человек в районах с большим количеством заболевших. Меркель также предупредила, что, если не будут приняты меры, в зимние месяцы в Германии может появиться до 19 200 новых случаев заражений в день. "Это подчеркивает неотложность действий", - сказала канцлер.

Рост заболеваемости также наблюдается в Нидерландах, где во вторник было зарегистрировано 3025 случаев заражения. В среду правительство сделало обязательным ношение масок во всех общественных помещениях, таких как магазины, музеи и заправочные станции. Правительство ранее заявляло, что маски не нужны, и оно "примет другие меры".

Тем временем профессор Гейл Карсон, заместитель председателя Глобальной сети оповещения о вспышках и ответных мерах на коронавирус, заявила CNN, что власти должны серьезно отнестись к всплеску заболевания COVID-19 в Европе и продолжать делать все возможное, чтобы ограничить его распространение. "Вирус создает коллективную потребность, которая требует коллективного реагирования. По опыту начала этого года мы знаем, как быстро вирус может выйти из-под контроля", - сказала Карсон.