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01.10.2020 21:45
Рубрика: Общество

Фавипиравир для амбулаторного лечения COVID-19 пациентам выдают бесплатно

Текст: Ирина Невинная

Три препарата с действующим веществом фавипиравир - "Арепливир", "Коронавир" и "Авифавир" - будут включены в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Такую рекомендацию дала комиссия Минздрава правительству, поскольку изменения в перечень ЖНВЛП утверждаются правительственными актами. Сегодня же вышли новые методические рекомендации Минздрава по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, и согласно документу фавипиравир рекомендовано назначать больным COVID-19 не только в условиях стационара, но также при амбулаторном лечении.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Комиссия Минздрава рекомендовала к включению в список ЖНВЛП трех препаратов на основе фавипиравира - "Арепливир", "Коронавир" и "Авифавир", - сообщил сегодня журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов

Недавно министерство зарегистрировало новые инструкции по применению лекарств на основе фавипиравира, тем самым разрешив применять это лекарство для домашнего лечения (но при этом препарат отнесен к рецептурным и должен назначаться врачом и выдаваться строго по рецепту).

Вопрос о внесении лекарства в перечень ЖНВЛП стал особенно актуальным, когда производители назвали отпускную цену для розничной продажи: от 8 до 12 тысяч рублей за упаковку. При регистрации лекарства для внесения в перечень ЖНВЛП производитель обязан представить цену, рассчитанную по специальной методике, при этом процесс ценообразования контролирует ФАС.

По словам Кузнецова, сейчас вопрос о включении лекарства в перечень жизненно необходимых препаратов находится на межведомственном согласовании, и в ближайшее его рассмотрит правительство.

При этом пациентам, которым поставлен диагноз COVID-19, и которые лечатся амбулаторно, лекарство должны выдавать бесплатно. Деньги на это выделяются из региональных бюджетов. уточнил помощник министра.

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