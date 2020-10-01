Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах

Большой фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" впервые пройдет в России с 14 ноября по 26 декабря. Посмотреть любимые мультфильмы на большом экране в сопровождении настоящего симфонического оркестра можно будет в 26 городах.

"Просмотр анимационного фильма под аккомпанемент симфонического оркестра - замечательный формат, который будет интересен как любителям классической музыки, так и знатокам кино. Каждый здесь может открыть для себя что-то новое. А для детей мультконцерт - настоящее погружение в атмосферу сказки: живое исполнение музыки по своему эффекту во много раз превосходит любые современные технологии", - оценила идею министр культуры РФ Ольга Любимова.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева напомнила, что российская классическая мультипликация всегда славилась своим блестящими музыкальными произведениями, которые были созданы для анимационных фильмов лучшими композиторами с мировыми именами. И эта музыка достойна оркестрового исполнения.

Юные зрители и их родители увидят лучшие отечественные детские мультфильмы: "Чебурашка" и "Бременские музыканты, "Ну, погоди!" и "Летучий корабль", "В порту" и "Катерок", "Щелкунчик" и "Пёс в сапогах", "Каникулы Бонифация" и "Как Львёнок и Черепаха пели песню". Показы будут сопровождаться мелодиями композиторов Максима Дунаевского, Геннадия Гладкова, Владимира Шаинского в исполнении симфонического оркестра, а также песнями, которые споют детские ансамбли.

Инициаторами и авторами идеи проекта стали благотворительный фонд "Гармония детства" совместно с группой компаний Zapomni. Организаторы планирует сделать фестиваль мультконцертов ежегодным.

Расписание концертов уже доступно на официальном сайте фестиваля.