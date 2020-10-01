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Рубрика: Общество

Финал конкурса "Учитель будущего" перенесен на 2021 год

Текст: Мария Агранович

Финал конкурса "Учитель будущего", который проводит президентская платформа "Россия - страна возможностей" при поддержке Министерства просвещения, состоится в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2021 года. Об этом сообщила сегодня на заседании организационного комитета конкурса заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова.

Фото: РИА Новости
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Напомним, ранее предполагалось, что финал пройдет в октябре 2020 года. Но с целью предотвращения распространения коронавируса было принято решение о переносе мероприятия.

Минпросвещения совместно с правительством Санкт-Петербурга поручено проработать вопрос об организации финала конкурса с учетом всех мер профилактики.

Конкурс "Учитель будущего" помогает выделить лучшие современные педагогические практики и талантливых учителей.

"Учитель будущего" - уникальный педагогический проект, в котором проявляется весь масштаб и многогранность профессии. Это новая платформа, где учителя могут обмениваться опытом и повышать свое профессиональное мастерство", - отметила Татьяна Голикова.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Всего на участие в конкурсе "Учитель будущего" поступило более 39 тысяч заявок из всех регионов страны. По итогам дистанционного этапа были определены 423 команды - более тысячи педагогов.

- Что делает каждую школу успешной? Ответ на этот вопрос вполне очевиден: учительская команда. Есть она, и весь механизм школьной жизни начинает работать: возникают и образовательная среда, и творческая атмосфера для развития детей, и вовлеченные в активности школы родители, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Профессиональная команда педагогов - разных, ярких, готовых к поиску и самосовершенствованию, - это нескучные уроки, наполненная событиями и общением внеклассная работа. Конкурс "Учитель будущего" - как раз про это.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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