Впервые в истории на групповом этапе Лиги чемпионов сыграют три российских клуба. Компанию "Зениту" и "Локомотиву" составил "Краснодар", который дебютирует в главном еврокубке. Накануне команда Мурада Мусаева в ответном матче раунда плей-офф одолела на выезде греческий ПАОК - 2:1 и по сумме двух встреч (4:2) вышла в основную сетку турнира. Соперники наших команд определились по результатам жеребьевки, которая прошла вчера в швейцарской Женеве уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

В Лигу чемпионов за 12 лет

Возможно, у многих сложилось впечатление, что "быки", как еще называют краснодарский клуб, штурмуют лигочемпионскую высоту с незапамятных времен. И это будет ошибкой памяти. Ведь еще в конце 2007 года никакого "Краснодара" не существовало и в помине. Клуб был основан в феврале 2008 года и свой путь начинал во втором по силе футбольном дивизионе страны. Вряд ли кто тогда всерьез думал о том, что в один прекрасный день южане доберутся до главного клубного соревнования континента. Кроме разве что инициатора создания клуба и его владельца Сергея Галицкого, мечты которого звучали еще более амбициозно и вместе с тем неправдоподобно: "Чтобы 11 человек, которые воспитывались в моей футбольной школе, вышли на поле. Хорошо бы - под гимн Лиги чемпионов".

Мы привыкли восхищаться красивыми историями из зарубежного футбола. Ставить в пример клубы вроде немецкого "Лейпцига", который примерно в те же сроки, что и "Краснодар", прошел путь от низов до полуфинала Лиги чемпионов. Однако случай "Краснодара" - прямое подтверждение тому, что при должном отношении футбольную сказку можно написать и на нашей, российской почве. Конечно, об 11 воспитанниках речь не идет, но давайте будем реалистами. То, что в основе клуба три воспитанника, включая основного голкипера Матвея Сафонова,- уже большое достижение.

Напомним, "Краснодар" был в шаге от лигочемпионской группы еще в прошлом сезоне, когда на той же самой стадии "быков" болезненно выбил другой греческий клуб, "Олимпиакос". Тогда критическим фактором стал обвал травм, в том числе и новичков команды, приобретенных специально под еврокубки. Сегодня они - француз Реми Кабелла и голландец Тонни Вильена - внесли решающий вклад в исторический результат. Что тоже говорит о последовательности клубного менеджмента.

Научились терпеть

И еще один момент, который трудно игнорировать. Все уже успели привыкнуть к тому, что центральный пункт футбольной философии Галицкого, которой должен следовать любой специалист, возглавивший "Краснодар", звучит примерно так: "Важно играть в красивый футбол, а уже потом думать о результате". По матчам с ПАОКом мы увидели, что этот постулат, по-прежнему очень важный, перестал быть догмой. "Быки" прошли греков в значительной степени на характере. Многие футболисты "Краснодара" вышли на поле не в оптимальных кондициях, даже на телекартинке было видно, как страдал Юрий Газинский, когда у него сводило ноги. Не просто так во флеш-интервью почти всех краснодарских футболистов фигурировало слово "терпеть". Самое удивительное, что эта гибкость появилась именно при Мураде Мусаеве, которого считали едва ли не самым несамостоятельным из всех наставников "Краснодара" по отношению к Галицкому. Так что успех клуба- большая персональная победа и этого специалиста.

- "Краснодар" играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах, - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ" по окончании исторического матча. - Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда.

Мурад Мусаев: "Краснодар" всегда играет в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах

Кстати, публичная реакция самого Галицкого была довольно скупой: Сергей Николаевич ограничился лишь перевернутым смайликом в "Твиттере". Впрочем, наверное, это тот случай, когда слова излишни.

Последняя попытка

Парадокс, но исторический выход "Краснодара" в Лигу чемпионов произошел в момент, когда отечественный футбол переживает не лучшие времена. Уже бесславно вылетели из Лиги Европы московское "Динамо" и "Ростов", да и ближайшее будущее не сулит ничего хорошего. Россия потеряла шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, дававшее право выставлять три клуба в Лиге чемпионов. Уже со следующего сезона только одна российская команда (а не две, как сейчас) получит прямую путевку в групповой этап самого престижного еврокубка. Вторая будет пробиваться туда через квалификацию. Так что, по сути, Россия использовала последнюю возможность перед долгой паузой сыграть в Лиге чемпионов тремя командами.

Кстати

"Краснодар" стал седьмым российским клубом, который сыграет в основной сетке Лиги чемпионов. Шестым новичком в сезоне 2016/2017 был "Ростов". Кроме них нашу команду в еврокубке представляли "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак" и "Рубин".

Чемпионат России

На выходных пройдут матчи 10-го тура российской Премьер-лиги, последнего перед перерывом на игры сборных. Центральная встреча состоится в субботу в Москве, где "Спартак" примет питерский "Зенит". Само по себе принципиальное противостояние в этот раз будет еще горячее. Давно не было такого, чтобы соперники подходили к очной встрече, деля лидерство в чемпионате. Ну а пикантности дерби двух столиц вне сомнения добавит история Александра Кокорина. Напомним, форвард, контракт которого с "Зенитом" истек минувшим летом, так и не смог найти общего языка с руководством питерского клуба и перешел в стан "красно-белых". И это при том, что наставник "Зенита" Сергей Семак не раз подчеркивал, что считает Кокорина одним из лучших на своей позиции в стране и заинтересован в его услугах. Правда, в своей новой команде Кокорин, долго восстанавливавшийся после травмы, пока никак себя не проявил, сыграв лишь два неполных матча.

Еще одна любопытная встреча нас ждет в Краснодаре, где только что пробившиеся в Лигу чемпионов "быки" будут принимать столичное "Динамо", которое на неделе осталось без главного тренера. Хватит ли эмоций краснодарцам или встряска, которую динамовское руководство устроило "бело-голубым", окажется решающим фактором - вот главные вопросы перед этим матчем.

Где будем смотреть

3 октября, суббота, "Матч ТВ"

16.25 "Тамбов" - "Арсенал". Прямая трансляция

18.35 "Спартак" - "Зенит". Прямая трансляция

"Матч! Премьер"

13.55 "Уфа" - "Ротор". Прямая трансляция

16.25 "Урал" - ЦСКА. Прямая трансляция

4 октября, воскресенье "Матч ТВ"

16.25 "Рубин" - "Ахмат". Прямая трансляция

"Матч! Премьер"

13.55 "Локомотив" - "Химки". Прямая трансляция

16.25 "Сочи" - "Ростов". Прямая трансляция

18.55 "Динамо" - "Краснодар". Прямая трансляция