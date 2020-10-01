ФК "Спартак" отдал Рассказова и Ломовицкого в аренду "Арсеналу"

Два 22-летних футболиста московского "Спартака", защитник Николай Рассказов и фланговый хавбек Александр Ломовицкий, на правах аренды перешли в тульский "Арсенал", сообщил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.

"Рассказов продлил контракт со "Спартаком" и переходит в аренду в тульский "Арсенал" до конца сезона. Ломовицкий также будет играть за "Арсенал" на правах аренды до конца сезона", - сказал Газизов РИА Новости.

Ломовицкий начинал нынешний сезон в аренде в "Химках", однако покинул подмосковную команду, в составе которой отметился двумя забитыми мячами. Рассказов в этом чемпионате России не провел ни одного матча за основную команду "Спартака".