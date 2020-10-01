Фракция "ЕР" определится по бюджету после встречи с Силуановым

Парламентское большинство будет добиваться полноценного финансирования программы развития сельских территорий, но не ставит это в качестве условия для принятия проекта бюджета. Об этом заявил глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Заявление Алексея Гордеева на "правчасе" с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что мы не будем голосовать за бюджет и выдвинем какие-либо условия, - не отражает позицию фракции - это его личное эмоциональное заявление", - подчеркнул он, комментируя недавнюю дискуссию на пленарном заседании ГД.

Неверов уточнил, что позиция фракции относительно нового бюджета будет сформирована по итогам встречи с министром финансов Антоном Силуановым 22 октября

При этом, добавил он, в "ЕР" будут настаивать на полноценном финансировании программы "Комплексное развитие сельских территорий", о необходимости которого говорил президент на встрече с сенаторами. "Об этом говорил в своем выступлении и председатель Госдумы, и в этой части заявление Алексея Васильевича соответствует позиции фракции "Единая Россия", - сказал Неверов.

Он отметил, что во фракции и дальше будут "работать с правительством над тем, чтобы изыскать возможность по полноценному финансированию этой программы".