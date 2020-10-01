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Рубрика: В мире

Франция запретит использовать диких животных в цирках шапито

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министр экологии Франции Барбара Помпили заявила, что власти страны запретят использование диких животных в передвижных цирках в рамках новых широкомасштабных мер по защите этих видов. Медведи, тигры, львы, слоны и другие дикие животные больше не будут участвовать в представлениях в шапито.

Фото: iStock
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"Наше отношение к диким животным изменилось. Пришло время, чтобы наше исконное восхищение этими дикими существами больше не означало, что они окажутся в неволе", - сообщила министр, пояснив, что эти меры будут реализованы "в ближайшие годы". Она также объявила о запрете на выращивание норок для получения меха и на содержание дельфинов и косаток в неволе в морских парках. Правительство Франции также рассматривает возможность создания большого приюта для животных, которые в настоящее время содержатся в неволе и намерено предложить пакет финансовой помощи в размере восьми миллионов евро, чтобы помочь передвижным циркам и морским паркам адаптироваться к новым мерам.

Этот шаг был провозглашен "исторической победой" ведущих групп по защите прав животных и встречен с негодованием представителями цирковой индустрии. "Она не хотела нас слушать, - сказал агентству AFP Уильям Керидж, глава союза дрессировщиков цирковых животных Франции. Цирки должны будут отказаться от своих животных, и министр будет ответственной за это". Отметим, что в июле парламент Уэльса принял новый закон, запрещающий использование диких животных в передвижных цирках. Шотландия и Англия также запретили использование диких животных в шапито-шоу, сообщает ВВС.

В мире Европа Франция

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