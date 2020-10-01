ФТС получила первый мобильный досмотровый комплекс нового поколения

Федеральная таможенная службы начинает тестовую эксплуатацию мобильного инспекционно-досмотрового комплекса нового поколения на базе автомобиля КамАЗ.

Как сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех, комплекс был разработан специалистами холдинга "Росэлектроника", входящего в Ростех. Он предназначен для обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений. Аппаратура способна видеть груз сквозь сталь толщиной до 320 мм, распознавать четыре группы материалов и оценивать вес с погрешностью до 10%.

Тестирование нового комплекса пройдет в порту Санкт-Петербурга, а затем в одном из автомобильных пунктов пропуска.

Комплекс позволит повысить эффективность таможенного контроля, помогая выявлять незадекларированные и запрещенные товары. Его технические возможности позволяют осуществлять осмотр без вскрытия контейнеров, тем самым ускоряя оформление товаров и транспортных средств добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

При создании новой линейки мобильных инспекционно-досмотровых комплексов на базе автомобиля КамАЗ учтен двухлетний опыт использования органами таможенного контроля комплексов предыдущего поколения. Машина стала легче, а уровень локализации изделия достиг 80%.

"Новая модификация была разработана в мае этого года и сразу заинтересовала потенциальных заказчиков. Производственные мощности наших предприятий позволяют выпускать до 40 машин в год. Помимо улучшения весогабаритных характеристик, в новых инспекционно-досмотровых комплексах усовершенствован алгоритм распознавания грузов и аналитики полученных данных. Система способна вычитать стенки контейнера, чтобы исключить возможность закладок в металлическом корпусе", - заявил директор по реализации специальных программ холдинга "Росэлектроника" Константин Фурсиков.

В ходе таможенного, пограничного и иных видов контроля мобильный комплекс перемещается вдоль досматриваемого транспортного средства или грузового контейнера, сканирует и распознает содержимое в целях обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов.