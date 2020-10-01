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Рубрика: В мире

Глава авиарегулятора США положительно оценил испытательный полет Boeing 737 MAX

Стив Диксон перед испытаниями Boeing 737 MAX. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Стив Диксон перед испытаниями Boeing 737 MAX. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Стив Диксон перед испытаниями Boeing 737 MAX. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон дал положительную оценку по итогам испытательного полета Boeing 737 MAX. Этот лайнер был усовершенствован после двух авиакатастроф самолетов этой серии.

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По словам Диксона, ему понравилось то, что он увидел. При этом он отметил, что пока рано говорить о том, чтобы ФАУ выдало лицензию на эксплуатацию Boeing 737 MAX. "Мы еще не подошли к черте, когда процесс будет завершен", - цитирует ТАСС.

Напомним, 30 сентября Диксон принял участие в испытательном полете лайнера. Перед тем, как сесть за штурвал глава ФАУ, работавший ранее пилотом, прошел курс повышения квалификации, чтобы освоить изменения, внесенные в том числе в систему улучшения характеристик маневренности. Борт вылетел из международного аэропорта округа Кинг (штат Вашингтон), полет длился два часа. Испытания должны продемонстрировать общественности, что предложенные исправления надежны.

Напомним, полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после крушения двух лайнеров. В марте 2019 года разбился Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В октябре 2018 года потерпел крушение такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами стали 189 человек.

Летом прошли летные испытания 737 MAX с модернизированным оборудованием. Корпорация рассчитывает на снятие запрета на эксплуатацию авиалайнера сначала в США, а затем и в других странах мира.

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