Госдеп США одобрил продажу Швейцарии 80 истребителей

Соединенные Штаты намерены поставить Швейцарии 80 истребителей, а также соответствующее оборудование. Сумма сделки оценивается в 14 миллиардов долларов. Информацию об этом распространило американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Уточняется, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу 40 истребителей F/A-18EF Super Hornet и соответствующего оборудования (двигателей, оружейных систем и систем наведения) на сумму около 7,5 миллиарда долларов. А также 40 истребителей F-35 с оборудованием на 6,6 миллиарда долларов, пишет ТАСС.

Согласно документам, США планируют также продать швейцарской стороне пять комплексов зенитных ракетных систем Patriot на сумму 2,2 миллиардов долларов.