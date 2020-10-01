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01.10.2020 20:52
Рубрика: В мире

Депозит разбавят кости

Текст: Александр Ленин (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
В Японии люди привыкли приумножать свои сбережения классическими способами. Среди жителей Страны восходящего солнца по-прежнему популярны вклады под проценты и инвестиции в жилье.

Благополучные условия существования местного населения позволяют ему не беспокоиться за отданные в распоряжение банка деньги. Клиент по первому требованию гарантированно получит все свои накопления до единой иены.

Фото: iStock
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Люди с хорошим доходом приобретают дорогие квартиры в новых жилых комплексах для последующей сдачи в аренду. Такой вид бизнеса популярен в Токио и некоторых других крупных мегаполисах страны. Местный рынок жилья устойчив и не подвержен серьезным колебаниям. Клиентов также хоть отбавляй. Многие семьи с хорошим доходом предпочитают жить в съемном жилье, периодически переезжая в более современные апартаменты.

Японцы не лишены любви к предметам роскоши и старины. Многие пенсионеры собрали богатые коллекции картин, монет или нэцкэ. Здесь уже дело вкуса. Стабильно высокий заработок позволяет японцам глубоко погружаться в хобби, которое со временем может принести высокие дивиденды.

Одни японцы консервативно вкладывают в жилье и депозиты, другие предпочитают азартные игры

На территории японского архипелага запрещены азартные игры. Поэтому любители казино ездят на Филиппины или в Макао. Бывает, что даже начинающие сотрудники частных компаний могут себе позволить слетать туда на выходные. В японских городах пользуются популярностью залы игровых автоматов "патинко", где завсегдатаи состязаются в неравном бою с машиной за выигрыш.

Другие отдают предпочтение маджонгу. Недавно пристрастие к этой игре сгубило карьеру токийского прокурора Хирому Курокавы. Видный юрист вынужден был подать в отставку после того, как стало известно о его участии в нескольких партиях на деньги с друзьями-журналистами.

В мире Восточная Азия Япония А как у них?

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