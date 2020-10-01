Японские авиалинии первыми в стране заменят традиционное обращение "леди и джентльмены" на "гендерно-нейтральное".

Вслед за иностранными авиакомпаниями, такими как Air Canada и Easy Jet, Japan Airlines "предприняла шаги в рамках борьбы с дискриминацией по признаку пола". Можно только догадываться, какой именно пол дискриминирует это выражение, которое англоязычный мир с успехом использует уже двести лет.

Объяснения представителя авиакомпании, что речь идет о дискриминации по "половому признаку, сексуальной ориентации, половой самоидентификации или другим личным свойствам", не вносит ясности. Особенно если учесть, какой традиционалистской страной остается Япония, где всего полгода назад после долгой борьбы женщинам-бортпроводникам разрешили носить брюки и туфли без каблука. Родиной обращения "леди и джентльмены" является Британия. С него в середине XIX века начиналось объявление действующих лиц и исполнителей в театре или имен соревнующихся на спортивных состязаниях.

Однако год назад театрам предложили использовать "гендерно-нейтральную терминологию для объявлений, как для зрителей, так и за кулисами". Вы не услышите обращения к леди и джентльменам и в лондонском метрополитене: если кто-то из служащих подземки так назовет пассажиров, на него можно пожаловаться.